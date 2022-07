Ο Τζορτζ Ράσελ δεν άντεξε στο θέαμα του ατυχήματος του συναθλητή του Ζου Γκουανγιού κι έτρεξε σε κείνον και να τον βοηθήσει.

Το τρομακτικό ατύχημα του Ζου ήταν το γεγονός που σημάδεψε το Βρετανικό Grand Prix το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με τον Κινέζο οδηγό να βγαίνει προς ευχάριστη έκπληξη όλων αλώβητος από το μονοθέσιο και να παραδέχεται πως το halo του έσωσε την ζωή.

Η σφοδρότητα του ατυχήματος δεν τρόμαξε μόνο τον ίδιο, αλλά και τους συναθλητές του, μ' έναν εξ' αυτούς, τον Τζορτζ Ράσελ, που σοκαρίστηκε τόσο πολύ από το θέαμα και βγήκε τρέχοντας από το διαλυμένο μονοθέσιό του για να σπεύσει να βοηθήσει τον Κινέζο πιλότο.

Η ενστικτώδης αυτή αντίδραση του Τζορτζ Ράσελ αποθεώθηκε από τον Τύπο και το κοινό του αθλήματος.

George Russell jumped out of his car and ran over to see if he could help Zhou Guanyu Russell was not allowed to restart the race Respect 🙏 pic.twitter.com/7uL1HYR6gv

Ο ίδιος ο Βρετανός οδηγός ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως ναι μεν είναι απογοητευμένος για το πως εξελίχθηκε ο αγώνας για κείνον, ωστόσο το σημαντικότερο είναι πως ο Ζου είναι καλά στην υγεία του.

«Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι πως ο Ζου είναι καλά. Ήταν ένα τρομακτικό ατύχημα και όλα τα μπράβο πρέπει να πάνε στους υπεύθυνους ασφαλείας και την ιατρική ομάδα για την γρήγορη αντίδρασή τους. Προφανώς είμαι απογοητευμένος που τελείωσε ο αγώνας μου μ' αυτόν τον τρόπο και λυπάμαι για την ομάδα και τους οπαδούς».

