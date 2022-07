Με αρκετά μονοθέσια να έχουν συγκρουστεί, ο αγώνας στο Σίλβερστον διεκόπη προσωρινά στον πρώτο γύρο.

Αρνητικά ξεκίνησε το Grand Prix της Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον, καθώς μόλις στην πρώτη στροφή του αγώνα σημειώθηκε ένα τρομακτικό ατύχημα. Αρκετά μονοθέσια συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με την Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου να γυρνά ανάποδα. Καθώς πέρασε πάνω από την αμμοπαγίδα, το μονοθέσιο του Κινέζου απογειώθηκε, πέρασε πάνω από τα προστατευτικά ελαστικά και σταμάτησε στο συρματόπλεγμα!

Όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι διοργανωτές δεν δείχνουν σε επανάληψη σχετικά πλάνα, μέχρι να βεβαιωθεί ότι όλοι οι οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο Ζου έχει τις αισθήσεις του, ενώ σχετική ενημέρωση είχε και ο team mate του στην Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας. Πάντως ο Ζου μετά το ιατρικό κέντρο της πίστας, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Κόβεντρι, όπως και ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Ζημιές υπέστησαν αρκετά ακόμη μονοθέσια, μεταξύ των οποίων αυτά των Ράσελ (Mercedes), Τσουνόντα (AlphaTauri) και Οκόν (Alpine). Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν οι κριτές να βγάλουν κόκκινες σημαίες και ο αγώνας να διακοπεί για περίπου μία ώρα.

OH SHIT!!!!!! @GeorgeRussell63 !! A fucking man of honor!!!!!! #SilverstoneGP! Why I fuck with Mercedes but man that looked rough pic.twitter.com/XdrB1aE5Tc