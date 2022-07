Το μονοθέσιο του Κινέζου οδηγού γύρισε ανάποδα και προσγειώθηκε ανάμεσα στον τοίχο με τα ελαστικά και τον προστατευτικό φράχτη.

Τα εκπληκτικά επίπεδα ασφαλείας που παρέχουν τα σύγχρονα μονοθέσια της Formula 1 έσωσαν τη ζωή του Γκουάνγιου Ζου. Μόλις στον πρώτο γύρο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας ο Κινέζος οδηγός της Alfa Romeo συγκρούστηκε με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Το μονοθέσιό του γύρισε ανάποδα και αφού σύρθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην αμμοπαγίδα απογειώθηκε πάνω από τον τοίχο με τα ελαστικά. Ευτυχώς ο προστατευτικός φράχτης δεν άφησε το μονοθέσιο να χτυπήσει τους θεατές που βρίσκονταν στις κερκίδες.

Ο Ζου μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας για τις πρώτες βοήθειες, από όπου μάλιστα βγήκε σχεδόν δύο ώρες μετά το ατύχημα.



Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX