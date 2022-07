Ο Κινέζος οδηγός της Alfa Romeo βγήκε… αλώβητος από το τρομακτικό ατύχημα που είχε στην εκκίνηση του Grand Prix της F1 στο Σίλβερστον.

Τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας που παρέχουν τα σύγχρονα μονοθέσια της Formula 1 επιβεβαιώθηκαν και στην περίπτωση του Γκούανγιου Ζου. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου έσβησαν τα κόκκινα φώτα στο Grand Prix του Σίλβερστον σημειώθηκε ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματα των τελευταίων ετών.

Το μονοθέσιο του Ζου συγκρούστηκε με αυτό του Τζορτζ Ράσελ και αφού γύρισε ανάποδα, πέρασε πάνω από τον τοίχο με τα ελαστικά και χτύπησε στον προστατευτικό φράχτη. Μετά τις προληπτικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, ο 23χρονος Κινέζος πήρε εξιτήριο και μάλιστα εμφανίστηκε στην πίστα.

Στο σχετικό tweet που ανέβασε έγραψε: «Είμαι εντάξει, όλα καλά. Το Halo με έσωσε σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ευγενικά σας μηνύματα».

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0