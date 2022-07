Δείτε την προσπάθεια του οδηγού της Ferrari στη μουσκεμένη αγωνιστική διαδρομή του Σίλβερστον.

Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ θα θυμάται για πάντα το Σάββατο 2 Ιουλίου του 2022 καθώς ήταν η ημέρα που κατέκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του στον μαγικό κόσμο της Formula 1.

Μία επιτυχία που ήρθε στην 151η προσπάθεια και μάλιστα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αφού η βροχή είναι ανεβάσει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας στην ιστορική πίστα του Σιλβερστον.

Παρότι αποδείχθηκε… χορός στη βροχή, ο 27χρονος νόμιζε πως δεν ήξερε τα βήματα, γι’ αυτό και η πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε μέσω team radio για την επιτυχία του, ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής!





Και εκ των υστέρων, στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, παραδέχθηκε πως πίστευε πως ο γύρος που τον τοποθέτησε στην κορυφή της κατάταξης, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.

Ας δούμε όμως την προσπάθειά του, από τη θέση του οδηγού, από το κόκπιτ της Ferrari F1-75! Το πως διαχειρίστηκε το μήκους 5891 μέτρων θρυλικό σιρκουί του Νορθάμπτονσιρ, στο video που ακολουθεί…

Carlos Sainz mastered a slippery Silverstone track to take his first-ever pole! ⏱👏



Here’s how he did it 👀#BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/tUmzDQf54F