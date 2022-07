Ο Κάρλος Σάινθ πήρε στο Σίλβερστον την πρώτη pole position της καριέρας του στην F1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP M. Βρετανίας στην ιστορική πίστα του Σϊλβερστον πραγματοποιήθηκαν κάτω από την «παραδοσιακή» αγγλική καλοκαιρινή βροχή και αυτός που επικράτησε σε αυτές τις συνθήκες ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari και με έναν πολύ καλό γύρο στο τέλος κατάκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing θα βρίσκεται δίπλα του στην εκκίνηση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari θα ξεκινήσει από την 3η θέση, με τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι 4ος.

Q1

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών στο Σίλβερστον,η βροχή ξεκίνησε να πέφτει.. Έτσι, στην έξοδο του pit lane σχηματίστηκε μια μακριά ουρά από μονοθέσια καθώς οι οδηγοί βιάστηκαν να βγαίνουν στην πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά, για να προλάβουν να κάνουν γρήγορους γύρους προτού το νερό κάνει απαραίτητη τη χρήση βρόχινων ελαστικών, που δεν μπορούν να δώσουν το ίδιο καλούς χρόνους. Οι μόνοι που έμειναν στα γκαράζ τους ήταν ο Αλόνσο και ο Οκόν της Alpine.

Στο ξεκίνημα του Q1 οι Λεκλέρ και Φερστάπεν αντάλλασσαν ταχύτερους γύρους σχεδόν σε κάθε πέρασμα, ενώ η ένταση της βροχής μειωνόταν. Συνεπώς όσο περνούσε η ώρα οι χρόνοι έπεφταν σχεδόν σε κάθε γύρο και από την κορυφή του πίνακα των χρόνων πέρασαν διαφορετικά ονόματα, μέχρι να εγκατασταθεί εκεί ο Μαξ Φερστάπεν, μπροστά από τους Λεκλέρ και Ράσελ.

The track is still wet, but a dry line is slowly starting to emerge, and the rain has stopped.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/uB0bpyolmR July 2, 2022

Η μεγάλη μάχη όμως δόθηκε για την αποφυγή των 5 τελευταίων θέσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό. Με την πίστα να στεγνώνει σε κάθε πέρασμα, ο τελευταίος γύρος κάθε οδηγού ήταν ο πιο κρίσιμος. Οι συνθήκες αυτές σχεδόν εγγυώνται μη αναμενόμενα αποτελέσματα, που ήρθαν με τη μορφή του αποκλεισμού για δεύτερο αγώνα στη σειρά του Φέτελ, που έμεινε στη 18η θέση. Μαζί με τον Γερμανό της Aston Martin δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q2 οι Άλμπον, Μάγκνουσεν, Σουμάχερ και Στρολ.

Q2

Ο καιρός συνέχισε τα παιχνίδια του και η βροχή δυνάμωσε ξανά λίγο πριν από το ξεκίνημα του Q2. Ωστόσο, τα ενδιάμεσα ελαστικά παρέμεναν η καλύτερη επιλογή για τις συνθήκες και αυτά φορούσαν τα 15 μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα. Για λίγο το σκηνικό του Q1 επαναλήφθηκε, καθώς οι χρόνοι γρήγορα άρχισαν να πέφτουν, αλλά όχι για πολύ, καθώς η βροχή δυνάμωσε και το νερό στην πίστα έγινε περισσότερο.

The track is still wet, but a dry line is slowly starting to emerge, and the rain has stopped.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/uB0bpyolmR July 2, 2022

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η χρονική στιγμή που κάποιος βρισκόταν στην πίστα είχε μεγάλη σημασία. Κι ενώ ο Φερστάπεν ήταν ασφαλής στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Χάμιλτον, Λεκλέρ, Σάινθ και Ράσελ, κι πάλι η μεγάλη μάχη δόθηκε για τις θέσεις της πρώτης 10άδας. Στο τέλος οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στυς οδηγούς να βελτιώσουν τους χρόνους τους και έτσι οι Γκασλί, Μπότας, Τσουνόντα, Ρικάρντο και Οκόν αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. H έκπληξη της περιόδου ήταν η 10η θέση του Λατίφι με τη Williams.

Q3

Με την απειλή η βροχή να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, οι πρώτες γρήγορες προσπάθειες των οδηγών στο Q3 μπορούσαν να αποδειχτούν καθοριστικής σημασίας. Οι δύο Ferrari έφυγαν νωρίς από τα γκαράζ τους και περίμεναν να ανάψει το πράσινο φως στην άκρη του pitlane για να βγουν πρώτες στην πίστα. Γρήγορα ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, όλοι με ενδιάμεσα ελαστικά στα μονοθέσιά τους.

Κάθε γύρος έριχνε το χρόνο και από την πρώτη θέση πέρασαν διαδοχικά οι Λεκλέρ, Ζου, Νόρις, Αλόνσο, Σάινθ και ξανά Λεκλέρ, με τον Φερστάπεν να κάνει ένα λάθος στον πρώτο γύρο του και να μένει δεύτερος με τον αμέσως επόμενο, ελάχιστα πίσω από τον Λεκλέρ. Ο Φερστάπεν όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στην επόμενη προσπάθεια ανέβηκε πτρώτος με τεράστια διαφορά από τον Λεκλέρ. Λίγο αργότερα οι δύο Mercedes των Χάμιλτον και Ράσελ ανέβηκαν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, με τους Νόρις και Πέρεζ λίγο πιο πίσω.

Verstappen does a 360° 😱



The Dutchman manages to regain control and continues on his way#BritishGP #F1 pic.twitter.com/1pcHlK4ATb July 2, 2022

Με τη βροχή να δυναμώνει, οι τελευταίες προσπάθειες των οδηγών ήταν οι πιο καθοριστικές. Ο Μαξ Φερστάπεν, που ήταν ο ταχύτερος στις βρόχινες συνθήκες όλη την ημέρα, έδειχνε έτοιμος να πανηγυρίσει την πρωτιά αλλά στο τέλος ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari έκανε τον καλύτερο χρόνο και πανηγύρισε την πρώτη pole position της καριέρας του στη Formula 1. Ο Φερστάπεν έμεινε στη 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ στην 3η, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 4ος. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Νόρις, Αλόνσο. Ράσελ, Ζου και Λατίφι.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα