Μπορεί η Mercedes-AMG να έχει κερδίσει όλα τα Grand Prix του 2026, ωστόσο απέχει πολύ από την τελειότητα και ένα φοβερό στατιστικό το αποδεικνύει.

Μετά τους πρώτους αγώνες της χρονιάς, η Mercedes-AMG παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να μετατρέψει τη σταθερότητα και τη διαχείριση αγώνα σε συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα. Η γερμανική ομάδα έχει πάρει την 1η θέση σε όλα τα Grand Prix, ωστόσο έχει χάσει τον Αγώνα Σπριντ του Μαϊάμι που κέρδισε ο Λάντο Νόρις.

Μπορεί η ομάδα του Μπράκλεϊ να κυριαρχεί στο ξεκίνημα του 2026, όμως υπάρχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό που δείχνει τη μεγαλύτερη αδυναμία της W17.

Το παράδοξο του 2026

Η γερμανική ομάδα δεν έχει οδηγήσει ούτε έναν αγώνα στο τέλος του πρώτου γύρου μέσα στο 2026. Το στατιστικό μοιάζει σχεδόν παράδοξο αν αναλογιστεί κανείς πως η Mercedes έχει ήδη κατακτήσει νίκες, pole positions και βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος τόσο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών.

Και όμως, σε κάθε Grand Prix μέχρι στιγμής, κάποιος άλλος οδηγός ήταν επικεφαλής όταν ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Συγκεκριμένα η Ferrari είχε τέσσερις φορές την πρωτοπορία και η McLaren μία.

None of the drivers who've led the opening lap of a Grand Prix this season has gone on to win the race! 🤯 #F1 pic.twitter.com/TnpVBhZagZ — Formula 1 (@F1) May 12, 2026

Η μεγάλη αδυναμία της W17 στις εκκινήσεις

Η εικόνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα πως η Mercedes εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στις εκκινήσεις και ιδιαίτερα στη φάση των πρώτων μέτρων μετά τα φώτα. Το φαινόμενο έχει επαναληφθεί σχεδόν σε κάθε αγώνα της χρονιάς.

Στην Κίνα, ο Κίμι Αντονέλι, έχασε την πρωτοπορία από τον Λιούις Χάμιλτον αμέσως μετά την εκκίνηση, παρότι είχε ξεκινήσει από την pole position. Ανάλογα προβλήματα εμφανίστηκαν και σε άλλους αγώνες, με τη Mercedes να δυσκολεύεται να διατηρήσει θέση στην πρώτη στροφή παρά τη δυνατή απόδοση στις κατατακτήριες.

Το παράδοξο είναι πως, μόλις ο αγώνας «στρώσει», η W17 μεταμορφώνεται και στα χέρια των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι «πετάει».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.