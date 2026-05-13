Το Suzuki Festival 2026 επιστρέφει 15-17 Μαΐου στις Αφίδνες με test rides, νέα μοντέλα, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και happenings.

Η Suzuki Moto Greece επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Suzuki Festival 2026, διοργανώνοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στους φίλους της μοτοσικλέτας και της οδήγησης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Riding School του Θανάση Χούντρα στις Αφίδνες, με ώρες λειτουργίας από τις 10:00 έως τις 19:00.

Το φετινό Suzuki Festival θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας, αλλά και δημοφιλείς επιλογές της γκάμας, ειδικές εκδόσεις και αγωνιστικές παρουσίες.

Στο επίκεντρο τα test rides

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση θα έχουν και φέτος τα test rides, με διαδρομές τόσο σε άσφαλτο όσο και σε χώμα, σχεδιασμένες ώστε να αναδεικνύουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε μοτοσικλέτας.

Η ομάδα του Riding School θα βρίσκεται δίπλα στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας, ενώ πριν από κάθε διαδρομή οι εκπαιδευτές θα παρέχουν συμβουλές και οδηγίες ασφαλούς οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κλείσουν θέση για το μοντέλο που επιθυμούν, επιλέγοντας ημέρα και ώρα συμμετοχής, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις θα είναι περιορισμένες.

Σεμινάρια και δράσεις στο τριήμερο της Suzuki

Το Suzuki Festival 2026 δεν θα περιοριστεί μόνο στις δοκιμές μοτοσικλετών. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν και σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης, τα οποία θα διεξάγονται καθημερινά από τις 14:00 έως τις 15:00.

Παράλληλα, happenings και δραστηριότητες θα πλαισιώνουν την εκδήλωση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο τριήμερο εμπειριών για τους φίλους της Suzuki και της μοτοσικλέτας γενικότερα.

Το Suzuki Festival έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά events της χρονιάς για τη μοτοσικλέτα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας επαφή με νέα μοντέλα, ασφαλή οδήγηση και διαδραστικές δραστηριότητες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

