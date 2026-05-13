Η επιρροή των οδηγών στους κανονισμούς της Formula 1 είναι πολύ μικρή και παρά τις «φωνές» για αλλαγή, ο Λάντο Νόρις δεν πιστεύει πως αυτό είναι ρεαλιστικό.

Το 2026 έχει αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της Formula 1. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με τους οδηγούς να είναι στα… κάγκελα. Ολοένα και περισσότεροι εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για τη φιλοσοφία της νέας εποχής.

Ο Κάρλος Σάινθ στον αγώνα της Ιαπωνίας είχε δηλώσει πως η άποψη των οδηγών δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ίδιο ανέφερε και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε για αλλαγές ώστε η «φωνή» των οδηγών να παίζει ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε κανονισμούς. στόσο, όπως παραδέχεται πλέον ανοιχτά και ο Λάντο Νόρις, οι οδηγοί δεν έχουν στην πραγματικότητα τόσο μεγάλο λόγο όσο πολλοί πιστεύουν.

Διαβάστε επίσης: Η συνέντευξη του Λάντο Νόρις στο gMotion by Gazzetta

Ο Νόρις θέλει μια καλύτερη F1

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, είναι ένας εκ των μεγαλύτερων επικριτών των φετινών κανονισμών. Ωστόσο έχει αποφασίσει να μην σχολιάζει άλλο αρνητικά, καθώς δεν μπορεί άμεσα να αλλάξει κάτι. Ο οδηγός της McLaren Racing συμφώνησε με την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των οδηγών στις αποφάσεις, τονίζοντας όμως πως οι αλλαγές πρέπει να γίνουν με πιο μακροπρόθεσμη λογική.

«Θέλουμε οι φίλαθλοι να απολαμβάνουν τους αγώνες και θέλουμε κι εμείς να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Θέλουμε επίσης η Formula 1 να θυμίζει αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε: με αγώνες στο απόλυτο όριο. Και αυτό δεν είναι ακριβώς που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο Βρετανός ξεκαθάρισε πως για τον ίδιο οι καλές μάχες δεν δημιουργούνται απλώς επειδή ένα μονοθέσιο έχει γεμάτη μπαταρία και το άλλο άδεια: «Αυτό δεν είναι σωστό racing, όταν εσένα η μπαταρία σου είναι άδεια και του άλλου οδηγού γεμάτη. Οι αγώνες πρέπει να βελτιώνονται με μονοθέσια που μπορούν να ακολουθούν πιο κοντά, με μικρότερο βάρος, καλύτερα ελαστικά και λιγότερα προβλήματα θερμοκρασιών, όχι με μπαταρίες και αεροδυναμικά συστήματα που δημιουργούν τεχνητές διαφορές».

Τα συμφέροντα του σπορ είναι μεγάλα

Η FIA και η Formula 1 έχουν ήδη παραδεχθεί έμμεσα πως το σημερινό πλαίσιο γεννήθηκε κυρίως λόγω των απαιτήσεων των αυτοκινητοβιομηχανιών το 2022, όταν όλη η αγορά θεωρούσε ότι η ηλεκτροκίνηση θα κυριαρχούσε πλήρως στο μέλλον. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η εικόνα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει αλλάξει σημαντικά και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το σπορ εξετάζει ήδη διαφορετική κατεύθυνση για το 2030 ή το 2031, με την επιστροφή των V8 κινητήρων να μοιάζει ένα πολύ πιθανό σενάριο.

Ο Νόρις θεωρεί πως η Formula 1 μπορεί να επιστρέψει σε πιο φυσικούς αγώνες», όμως προειδοποιεί πως η διαδικασία δεν είναι απλή: «Λόγω της μεγαλύτερης εικόνας, επειδή υπάρχουν κατασκευαστές, συνεργάτες, ομάδες και τεράστια οικονομικά συμφέροντα, κάποια πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στην τελική πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση».

Charles Leclerc sweeps around Kimi Antonelli and takes the position, activating Boost on the way! 💪



Brought to you by Sting Energy. #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/HSYw91FrWM May 6, 2026

Παρότι αναγνώρισε πως η FIA έκανε καλή δουλειά προσπαθώντας να διορθώσει τα άμεσα προβλήματα μέσω των πρόσφατων αλλαγών στους κανονισμούς, ο οδηγός της McLaren θεωρεί πως οι πραγματικά μεγάλες αποφάσεις πρέπει αυτή τη φορά να ληφθούν πιο προσεκτικά.

«Αυτό που θέλουμε εμείς οι οδηγοί είναι συνήθως και αυτό που θέλουν να βλέπουν οι φίλαθλοι. Όμως στο τέλος είναι business και πρέπει να βρεθεί ισορροπία με την πλευρά των επιχειρήσεων, όπου εμείς δεν έχουμε μεγάλο λόγο. Αυτά που θέλουμε πραγματικά για το μέλλον είναι τα θέματα στα οποία θέλω να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος αυτή τη φορά», ανέφερε.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.