Ο αναβάτης της Yamaha «ξεσπάθωσε» κατά των αγωνοδικών του MotoGP που τον τιμώρησαν για το συμβάν στο Άσεν.

Ο αγώνας της περασμένης Κυριακής στο Άσεν δεν ήταν καθόλου καλός για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος MotoGP, Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος της Yamaha είχε πτώση στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Αλέιξ Εσπαργκαρό και τον παρέσυρε εκτός πίστας, με τον Ισπανό της Aprilia όμως να συνεχίζει τον αγώνα και να τερματίζει στην 4η θέση.

Οι αγωνοδίκες του GP Ολλανδίας μετά τον αγώνα εξέτασαν το συμβάν και αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Κουαρταραρό για επικίνδυνη οδήγηση, δίνοντάς του ποινή ενός «long lap» για τον επόμενο αγώνα. Η ποινή αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις ανάμεσα στους φίλους του MotoGP, καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα και αχρείαστα αυστηρή. Δείχνει μάλιστα μια κάποια ασυνέπεια στις αποφάσεις των αγωνοδικών, καθώς στο παρόμοιο -αλλά σοβαρότερο- περιστατικό που συνέβη πριν από δύο αγώνες στη Βαρκελώνη, με πρωταγωνιστή τον Νακαγκάμι, ο Ιάπωνας δεν τιμωρήθηκε.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό επίσης αντέδρασε στην ποινή που έλαβε και έκανε μια οργισμένη, όσο και ειρωνική, δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε στην ασυνέπεια των αποφάσεων των αγωνοδικών. Η δημοσίευση του Κουαρταραρό έγραφε:

«Λοιπόν, μια ποινή long lap για τον επόμενο αγώνα. Πλέον, δεν μπορείς να προσπαθήσεις να προσπεράσεις γιατί θα θεωρήσουν ότι ήσουν υπερβολικά φιλόδοξος. Από το ξεκίνημα της χρονιάς κάποιοι αναβάτες δημιουργούν «αγωνιστικά συμβάντα» αλλά προφανώς το δικό μου ήταν υπερβολικά επικίνδυνο. Συγχαρητήρια στους αγωνοδίκες για την εκπληκτική δουλειά που κάνουν. Την επόμενη φορά δεν θα προσπαθήσω να προσπεράσω γιατί θα σκέφτομαι μην πάρω ποινή. Καλές διακοπές και θα σας δω στο Σίλβερστον».

Ο Κουαρταραρό πάντως δεν αρνήθηκε ότι έχει την ευθύνη για το συμβάν, χαρακτηρίζοντας το λάθος του «λάθος αρχάριου» και πήγε αμέσως να ζητήσει συγγνώμη από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό, σε μια πολύ όμορφη στο γκαράζ της Aprilia.

Touch of class between the two World Championship contenders 🤝@FabioQ20 goes straight into the Aprilia garage to apologise to @AleixEspargaro 💪#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/DVFaOStT1n