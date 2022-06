Ο Ιταλός της Ducati πήρε μια σπουδαία νίκη στο Άσεν μπροστά από τους Μπεζέκι και Βινιάλες – πτώση για τον Κουαρταραρό.

Το GP Ολλανδίας ήταν ο τελευταίος αγώνας πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP και είχε για μεγάλο νικητή τον Πέκο Μπανάια της Ducati, που διατήρησε την πρωτοπορία από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Μάρκο Μπεζέκι έκανε σπουδαίο αγώνα και πήρε τη 2η θέση με την VR46 Ducati ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες τερμάτισε 3ος και πήρε το πρώτο βάθρο του με την Aprilia.

Εκκίνηση

Με τα σύννεφα πάνω από το Άσεν να απειλούν για βροχή, αλλά την πίστα να παραμένει στεγνή, ο Πέκο Μπανάια έκανε ιδανική εκκίνηση και έστριψε ξακάθαρα πρώτος. Πιο πίσω όμως ο Αλέιξ Εσπαργκαρό κατάφερε να περάσει τον Φάμπιο Κουαρταραρό και να ανέβει στη 2η θέση. Πιο πίσω ο Χόρχε Μαρτίν βρέθηκε στην 4η θέση, αλλά πολύ γρήγορα την έχασε από τον Μάρκο Μπεζέκι.

Ο Κουαρταραρό έδειχνε ταχύτερος από τον Εσπαργκαρό και στον 4ο γύρο επιχείρησε να προσπεράσει. Ο Γάλλος «βούτηξε» στην εσωτερική του Ισπανού αλλά έχασε τον έλεγχο και έπεσε. Στην πτώση του παρέσυρε και τη μοτοσικλέτα του Εσπαργκαρό και τον έστειλε εκτός πίστας. Ο αναβάτης της Aprilia κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα, αν και έπεσε στη 15η θέση.,

Άνετη πρωτοπορία

Με τους Κουαρταρταρό και Εσπαργκαρό να μην τον απειλούν, ο Μπανάια έμεινε σχετικά άνετα πρώτος, αν και ο Μπεζέκι αρχικά προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Σταδιακά όμως ο Μπανάια άνοιξε τη διαφορά σε πάνω από 1,5 δευτερόλεπτο. Πιο πίσω, ο Μαρτίν κρατούσε την 3η θέση αλλά είχε να ανησυχεί για την απειλή του Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα σε εκείνο το σημείο, είχε ανέβει 4ος και έβλεπε το βάθρο.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό στο μεταξύ κέρδιζε διαρκώς θέσεις και από τη 15η είχε ανέβει στη 8η, προσπερνώντας διαδοχικά τους Ρινς, Νακαγκάμι, Σαρκό και Μιρ και κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς. Και οι δύο Aprilia ήταν ταχύτατες στο Άσεν και ο Εσπαργκαρό έγραψε το ρεκόρ γύρου.

Κι ύστερα ήρθε η βροχή

Για κανέναν δεν ήταν έκπληξη όταν οι πρώτες ψιχάλες της βροχής άρχισαν να εμφανίζονται στο Άσεν. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετά δυνατή για να αναγκάσει τους αναβάτες να μπουν στα pit για να αλλάξουν μοτοσικλέτα και όλοι συνέχισαν. Ο Χόρχε Μαρτίν ωστόσο έδειξε να δυσκολεύεται περισσότερο από όλους και έπεσε από την 3η στην 6η θέση, με τον Βινιάλες να είναι ο κερδισμένος, αφού ανέβηκε 3ος και έδειχνε έτοιμος για το πρώτο του βάθρο με την Aprilia.

Λίγο πιο πίσω ο Μίλερ πέρασε τον Μπίντερ και ανέβηκε 4ος, ρίχνοντας τον Νοτιοαφρικανό στην 5η θέση. Ο Μαρτίν ήταν 6ος αλλά είχε αρχίσει να νιώθει την ανάσα του Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος μετά το συμβάν με τον Κουαρταραρό οδηγούσε σαν αφηνιασμένος και πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τον πιο εντυπωσιακό αγώνα πάντως τον έκανε ο ρούκι Μάρκο Μπεζέκι, που έδειχνε να κρατάει με άνεση τη δεύτερη θέση.

Μια σημαντική νίκη

Ο Πέκο Μπανάια δεν έκανε λάθος και κατάφερε να φτάσει σε μια νίκη που χρειαζόταν τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Ο Ιταλός της εργοστασιακής ομάδας της Ducati μπορεί να είναι ακόμα πολύ πίσω στη μάχη του πρωταθλήματος, ωστόσο έδωσε στην Ολλανδία δυναμικά το παρών, σε μια πίστα που η Ducati είχε κερδίσει μόνο μία φορά στο παρελθόν.

Ο ρούκι Μάρκο Μπεζέκι έκανε μαγικό αγώνα και με την Ducati της VR46 πήρε μια σπουδαία δεύτερη θέση. Ο Μάβερικ Βινιάλες παρότι πιέστηκε από τον Μίλερ πήρε τελικά την 3η θέση. Άνθρωπος του αγώνα όμως ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, που με μια μαγική κίνηση στην τελευταία στροφή του αγώνα πέρασε τους Μπίντερ και Μίλερ και ανέβηκε στην 4η θέση.

Το MotoGP ξεκινάει Το καλοκαιρινό του διάλειμμα, που θα έχει διάρκεια 5 εβδομάδων. Επόμενος αγώνας είναι το GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον το 3ήμερο 5-7 Αυγούστου.

Αποτελέσματα