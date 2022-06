Οι αγωνοδίκες του GP Ολλανδίας τιμώρησαν τον Γάλλο της Yamaha για το συμβάν στο Άσεν.

Το GP Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP κρίθηκε σε μεγάλο ποσοστό στον 5ο γύρο, όταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε μια -υπερβολικά φιλόδοξη, όπως αποδείχτηκε- προσπάθεια να προσπεράσει τον Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο αναβάτης της Yamaha σε εκείνο το σημείο του αγώνα βρισκόταν στην 3η θέση και είχε μπροστά του τον Ισπανό της Aprilia. Όταν όμως ο Κουαρταραρό βρέθηκε δίπλα στον Εσπαργκαρό, μέσα στη στροφή, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και έπεσε, παίρνοντας μαζί του και τη μοτοσικλέτα του Αλέιξ.

A bruising day for the World Champion! 💥 @FabioQ20's Assen double came in a very different form! 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OxCFC59cxO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022

Ο Εσπαργκαρό κατάφερε να συνεχίσει και παρότι σε εκείνο το σημείο έπεσε στη 15η θέση έκανε έναν τρομερό αγώνα για να τερματίσει τελικά 4ος. Ο Κουαρταραρό κι αυτός συνέχισε, από την τελευταία θέση, αλλά λίγους γύρους αργότερα επέστρεψε στο γκαράζ της Yamaha. Από την ομάδα του όμως του είπαν να επιστρέψει στην πίστα, για να καλύψουν την περίπτωση βροχής ή διακοπής του αγώνα και έτσι Ο Γάλλος να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει. Λίγο αργότερα όμως ο Κουαρταραρό είχε ένα τρομακτικό highside και ο αγώνας του τελείωσε οριστικά. Έτσι, ο Εσπαργκαρό πλησίασε τον Κουαρταραρό στους 21 βαθμούς στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος του GP, οι αγωνοδίκες εξέτασαν τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο αναβάτες και έκριναν ότι ο Κουαρταραρό έχει την ευθύνη. Έτσι, τον τιμώρησαν με ένα Long lap penalty, το οποίο ο Γάλλος θα πρέπει να εκτίσει στον επόμενο αγώνα, που θα γίνει στο Σίλβερστον στις αρχές Αυγούστου. Η ποινή αυτή σημαίνει ότι στο ξεκίνημα του αγώνα ο Κουαρταραρό θα πρέπει να περάσει από ένα ειδικό σημείο της πίστας, που σχηματίζει έναν μακρύτερο γύρο από τον κανονικό και να χάσει εκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Ο ίδιος ο Κουαρταραρό μετά τον αγώνα ανέλαβε απολύτως την ευθύνη για τη σύγκρουση και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, που μάλιστα το χαρακτήρισε «rookie mistake», δηλαδή λάθος αρχάριου αναβάτη. Μάλιστα, αμέσως μόλις έπεσε η καρό σημαία έσπευσε στο γκαράζ της Aprilia για να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό. Εκεί διαδραματίστηκε μια πολύ όμορφη στιγμή, χαρακτηριστική του ήθους των δύο αναβατών: ο Εσπαργκαρό δέχτηκε με μεγαλοπρέπεια τη συγγνώμη του συναθλητή του και οι δυο τους, που έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ καλή σχέση, αγκαλιάστηκαν γελώντας.