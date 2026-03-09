Σαν Σήμερα: Η τυχερή μέρα του Ντέιβιντ Κούλθαρντ στην F1 (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Όλα τα αγωνιστικά γεγονότα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν αγαπημένο μας «στουκαδώρο» της Formula 1, την ιστορική νίκη της McLaren στην Αυστραλία και θα μάθουμε για τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του MotoGP.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/3 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο Πάστορ Μαλντονάντο, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες περιπτώσεις οδηγών της σύγχρονης Formula 1. Παρά τις πολλαπλές αξιόλογες εμφανίσεις του στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, ο οδηγός από τη Βενεζουέλα υπήρξε ανέκαθεν γνωστός για την επιθετική και άγαρμπη οδηγική του προσέγγιση, προκαλώντας ουκ ολίγα ατυχήματα στην καριέρα του. Ωστόσο, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στη Formula 1, κατακτώντας μια ιστορική νίκη με την Williams στο Grand Prix Ισπανίας το 2012. Οι επόμενες σεζόν βρήκαν τον Μαλντονάντο σε πτωτική πορεία, με τα μέτρια αποτελέσματα στη Lotus να τον θέτουν εκτός Formula 1 στα τέλη του 2015. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης και κάποιες δοκιμές εξέλιξης για τα νέα ελαστικά της Pirelli, ο Μαλντονάντο μεταπήδησε στους αγώνες αντοχής. Εκπροσώπησε επάξια την ομάδα της DragonSpeed στην κατηγορία LMP2, σε πασίγνωστα πρωταθλήματα όπως το WEC και το IMSA.

Σαν σήμερα το 1997, η McLaren έσπασε ένα μακροχρόνιο σερί χωρίς νίκη στη Formula 1, επικρατώντας στο GP Αυστραλίας δια χειρός Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη της νίκη μετά το 1993 και η πρώτη για κινητήρα Mercedes μετά τη δεκαετία του '50.



Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Μίκα Χάκινεν. Ο poleman, Ζακ Βιλνέβ, συγκρούστηκε με τον Έντι Ιρβάιν στην εκκίνηση και εγκατέλειψε. Ο Ολιβιέ Πανίς τερμάτισε 5ος με τη νεοφερμένη ομάδα του Αλέν Προστ, ενώ ο Νίκολα Λαρίνι της Sauber, ολοκλήρωσε τον αγώνα έκτος και πήρε τον τελευταίο του βαθμό στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 2003, ακριβώς έξι χρόνια μετά, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ κέρδισε ξανά στην Αυστραλία με τη McLaren. Αυτή έμελλε να είναι η 13η και τελευταία του νίκη στη Formula 1. Ο αγώνας ήταν ανατρεπτικός, με τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της Williams να τερματίζει δεύτερος ύστερα από ένα τετακέ στους τελευταίους γύρους.



Ο Κίμι Ράικονεν αρκέστηκε στην τρίτη θέση, ύστερα από ποινή διέλευσης λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας στο pit-lane. Ο Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε μόλις τέταρτος και αυτό ήταν το πρώτο Grand Prix που δεν είχε οδηγό της Ferrari στο βάθρο, μετά το 1999.

Σαν σήμερα το 2008, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας στην ιστορία του MotoGP, με τη σεζόν να ξεκινά στο Κατάρ και την πίστα του Λουσέιλ. Το τριήμερο ήταν ήδη εντυπωσιακό από την πρώτη μέρα δοκιμών, με την παράσταση να κλέβουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Χόρχε Λορένθο και Τζέιμς Τόουσλαντ της Yamaha.



Ο Ισπανός πρωταθλητής στα 250cc κατέκτησε την pole position, με τον Βρετανό πρωταθλητή των Superbikes να εκκινεί από τη δεύτερη θέση. Τελικά, νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κέισι Στόνερ της Ducati, με τον Λορένθο δεύτερο και τον Ντάνι Πεδρόσα της Honda τρίτο, ενώ ο Τόουσλαντ τερμάτισε στην έκτη θέση.

Φωτογραφίες: LegendarysF1/X