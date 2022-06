H βρετανική ομάδα θα ξεκινήσει το ταξίδι της στο αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων έχοντας κινητήριο σύνολο από τη Nissan.

Η Formula E ετοιμάζεται να μπει σε μία νέα εποχή με το Gen 3 αγωνιστικό μονοθέσιο να αλλάζει την εικόνα του πρωταθλήματος. Η McLaren θα είναι μία νέα ομάδα που θα κάνει το ντεμπούτο της στο θεσμό, παίρνοντας τη θέση της Mercedes.

Η βρετανική εταιρεία προχώρησε σε νέα ανακοίνωση που επισημοποιεί την πολυετή συνεργασία της με τη Nissan. H ιαπωνική φίρμα θα προμηθεύει το κινητήριο σύνολό της στη McLaren κατά τη Gen 3 εποχή της Formula E.

O CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ανέφερε: «Η Nissan έχει αποδείξει τη γνώση, τη δεξιότητά της και τη δέσμευσή της τα τελευταία 4 χρόνια στη Formula E. Οδεύοντας προς τηv Gen 3 εποχή, έχουμε την αυτοπεποίθηση πως η συνεργασία μεταξύ μας θα φέρει μόνο επιτυχίες. Θα είναι μία πραγματική συνεργασία που θα δώσει περισσότερη ώθηση στην απόδοση των δύο ομάδων και στην εξέλιξη της τεχνολογίας του ηλεκτροκινητήρα της Nissan Formula E».

Η Nissan εισήλθε στον κόσμο της Formula E, παίρνοντας τη θέση της Renault στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τη σεζόν 2018-2019. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε έντονη φημολογία για το ποιος θα είναι αυτός που θα προμηθεύει με ηλεκτροκινητήρες τη McLaren στο αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων, με τη βρετανική φίρμα να είναι συνεχίζει την εξάπλωσή της στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Nissan and McLaren Racing have entered a multi-year partnership that will see the Japanese automaker supply its powertrain to the British outfit for the whole Gen3 era.@McLarenF1 | @NISMO