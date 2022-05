Η McLaren μπαίνει στη Formula E

Από το 2023 η McLaren θα έχει αγωνιστική ομάδα στην ηλεκτρική Φόρμουλα, στη θέση της Mercedes.

Η McLaren Racing επιβεβαίωσε ότι θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΒΒ Formula E από την επόμενη σεζόν, που θα είναι και η έναρξη της εποχής Gen3, δηλαδή με τα μονοθέσια τρίτης γενιάς, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα.

Αυτή η τελευταία προσθήκη στο αγωνιστικό «χαρτοφυλάκιο» της ομάδας στοχεύει επίσης ξεκάθαρα στην επιτάχυνση της κατανόησης της τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης από τη McLaren Racing. Η κίνηση αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευση της McLaren στην τρίτη γενιά της Formula E, η οποία παρουσίαε το ταχύτερο, πιο αποδοτικό και βιώσιμο αγωνιστικό αυτοκίνητο μέχρι τώρα.

Η McLaren Formula E Team θα δημιουργηθεί μέσω της εξαγοράς της Mercedes-EQ Formula E Team, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στο έτος, μετά από συμφωνία μεταξύ της McLaren Racing και της Mercedes-Benz. Ο Ίαν Τζέιμς, που ήταν επικεφαλής της Mercedes-EQ Formula E Team, θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας, εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο grid με το όνομα McLaren την επόμενη σεζόν.

«Η McLaren Racing επιδιώκει πάντα να ανταγωνίζεται τους καλύτερους και να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, παρέχοντας στους οπαδούς, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας νέους τρόπους ψυχαγωγίας και έμπνευσης», δήλωσε ο Ζακ Μπράουν, Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Racing. «Η Formula E, όπως όλα τα πρωταθλήματα που συμμετέχουμε, πληροί όλα αυτά τα κριτήρια».

McLaren Racing will compete in the pioneering all-electric race series @FIAFormulaE from the 22/23 season. ⚡️🤩⁰



The McLaren Formula E Team will be formed through the acquisition of @MercedesEQFE, which will see the reigning champions become part of the McLaren family. 🤝