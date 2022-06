Οι ομάδες της F1 απέρριψαν πρόταση να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο porpoising.

Οι αναπηδήσεις των μονοθεσίων είναι ένα ζήτημα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στους τελευταίους αγώνες της Formula 1. Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς για το 2022 άλλαξαν πλήρως την εμφάνιση των μονοθεσίων, αλλά λειτούργησαν ως μεσάζοντας για την επιστροφή του φαινομένου porpoising μετά από 40 χρόνια.

Οι περισσότερες ομάδες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουν τις βίαιες αναπηδήσεις που ασκούν μέχρι και 6G στους οδηγούς. Σύμφωνα όμως με το The-Race, παρά το γεγονός πως η FIA είναι διαθέσιμη να προβεί σε αλλαγές, οι ομάδες δεν ψήφισαν υπέρ αυτών σε πρόσφατη συμβουλευτική επιτροπή τεχνικών ζητημάτων. Για να περάσουν οι αλλαγές στους κανονισμούς, πρέπει οι 8 στις 10 ομάδες να ψηφίσουν υπέρ.

Το όνομα των ομάδων που είναι ενάντια στις αλλαγές δεν έχει δημοσιευθεί. Ωστόσο ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, σε ερώτηση που του τέθηκε στο πλαίσιο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν για το τι θα έκανε αν η RB18 υπέφερε από το porpoising, ο Βρετανός απάντησε: «Θα έλεγα στους οδηγούς μου να παραπονεθούν όσο περισσότερο μπορούν στον ασύρματο και να το κάνουν όσο μεγαλύτερο ζήτημα είναι δυνατό. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Φυσικά κάποιες ομάδες το κάνουν αυτό επίτηδες».

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Μπακού, η κάμερα της μετάδοσης «έπιασε» τον Λιούις Χάμιλτον να δυσκολεύεται να βγει από το μονοθέσιό του. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε παραπονεθεί για ενοχλήσεις στην πλάτη από τις αναπηδήσεις, ενώ σε δηλώσεις του μάλιστα τόνισε πως παρακαλούσε να τελειώσει ο αγώνας λόγω των πόνων που ένιωθε.

Όμως δεν είναι ο μοναδικός οδηγός που έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις αναπηδήσεις από το porpoising. O Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas έχει αναφέρει πως έχει νευρολογικούς πόνους λόγω των φετινών μονοθεσίων. Για την ασφάλεια των οδηγών και της δικής του υγείας έχει μιλήσει και ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, ενώ κάτι ανάλογο ανέφερε και ο οδηγός της Mercedes-ΑΜG, Τζορτζ Ράσελ.

Οι μηχανικοί μπορούν να μειώσουν το porpoising αυξάνοντας το ύψος της πίσω ανάρτησης των μονοθεσίων και παράλληλα η απόστασή τους από το έδαφος μεγαλώνει. Όμως αυτό οδηγεί σε αεροδυναμική αστάθεια και παράλληλα μείωση της απόδοσης του μονοθεσίου. Με δεδομένο επίσης πως οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένους πόρους λόγω του budget cap, η επίλυση του ζητήματος γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

👉🏻 Hamilton🇬🇧 had sore back at the end of the race in #AzerbaijanGP . Imagine the 51 laps with that porpoising in a 20 sec straight… #F1 #Formula1 pic.twitter.com/Kmd1vjgPOK