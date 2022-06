Mετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Μπακού, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 τόνισε τα προβλήματα από το porpoising και τη σημασία του να τερματίζεις αγώνες.

Το τρίτο του βάθρο σε οκτώ αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε τη διπλή εγκατάλειψη των οδηγών της Ferrari και έχοντας έναν ιδιαίτερα μοναχικό αγώνα, έκλεισε το βάθρο των νικητών.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας και μιλώνστας στο Sky Sports F1, ο Ράσελ δήλωσε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που πήρε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο γερμανικό στρατόπεδο: «Πρέπει να φτάνεις στον τερματισμό ώστε να μπορείς να μαζέψεις όσους βαθμούς περισσεύουν. Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα στο εργοστάσιο στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξγουορθ που έκαναν φανταστική δουλειά ώστε να φέρουμε το μονοθέσιο στον τερματισμό. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα φέτος με όλα όσα συμβαίνουν και τα μονοθέσια ταλαιπωρούνται αφάνταστα με τις αναπηδήσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τερμάτισα στην 3η θέση».

Η τωρινή κατάσταση στη Formula 1, με κάποιες ομάδες να ταλαιπωρούνται ακόμα από αναπηδήσεις φαίνεται πως εξαντλεί την υπομονή των οδηγών, καθώς πλέον τους πληγώνει σωματικά. Ο teammate του Ράσελ, Λιούις Χάμιλτον, υπέφερε από τους πόνους που δημιουργούσαν οι ταλαντώσεις από το porpoising στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Παρά το γεγονός αυτό, τερμάτισε στην 4η θέση και αναδείχθηκε Driver of the Day.

Με το 3-4, η Mercedes-AMG πλησίασε τη Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Πλέον τις δύο ομάδες τις χωρίσουν 38 βαθμοί μετά από οκτώ αγώνες.

Another podium and plenty of points in the bag. Great job, team! 👊🏆🇦🇿 pic.twitter.com/lnHrrbx7RM