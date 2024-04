Η Ferrari προσθέτει το μπλε χρώμα στο μονοθέσιό της στη Formula 1, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών παρουσίας της ιταλικής μάρκας στην αγορά των ΗΠΑ.

Το Grand Prix Μαϊάμι, το οποίο θα διεξαχθεί ανήμερα του ορθόδοξου Πάσχα (5 Μαΐου), θα είναι ιδιαίτερο για την Scuderia Ferrari. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα στον οποίο θα λάβει μέρος με το νέο της όνομα, αλλά και αυτόν στον οποίο εισάγει το μπλε χρώμα δίπλα στο κυρίαρχο κόκκινο.

Οι δύο SF-24 των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ θα φέρουν μπλε λωρίδες. Η εορταστική εμφάνιση παραπέμπει στη συμπλήρωση 70 ετών παρουσίας της Ferrari στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ιταλική μάρκα. Tα χρώματα του μονοθεσίου θα αποκαλυφθούν την Τετάρτη 1 Μαΐου. Επίσης, ο Μονεγάσκος και ο Ισπανός θα οδηγήσουν έξω από την πίστα του Μαϊάμι δύο Ferrari 296 GTS, σε αποχρώσεις του μπλε.

Δείτε πώς αντέδρασαν όταν είδαν την μπλε αγωνιστική φόρμα. Λέτε να τους φέρει τύχη;

POV: You’re Charles and Carlos seeing their #MiamiGP race suits for the first time 🤩#F1 pic.twitter.com/vbAURjP6XU