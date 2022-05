Τα μονοθέσια του 2022 δεν αποκλείεται να μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία των οδηγών και αυτό τους ανησυχεί.

Η Formula 1 μπήκε εφέτος σε μια νέα εποχή, με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς να έχουν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας γενιάς μονοθεσίων. Αυτό που έφεραν μαζί τους τα μονοθέσια του 2022 είναι το porpoising. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο στις ευθείες όταν λόγο της αεροδυναμικής το πάτωμα ακουμπά το έδαφος και αυτό οδηγεί σε έντονες και βίαιες αναπηδήσεις. Το porpoising είναι έντονο σε πολλά μονοθέσια και λίγες ομάδες έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός πως δεν μπορεί να προσομοιωθεί στις μετρήσεις των μηχανικών στα εργοστάσια.

A visual representation of ‘porpoising’. Thanks @Charles_Leclerc pic.twitter.com/gQetc38BAH

Μία ομάδα που το μονοθέσιό της έχει έντονο porpoising είναι η Scuderia Ferrari, που προσπαθεί να το ελαχιστοποιήσει με αναβαθμίσεις. Ωστόσο ο οδηγός της, Κάρλος Σάινθ, ήδη νιώθει τις επιπτώσεις των αναπηδήσεων στο σώμα του και πιστεύει πως μελλοντικά αυτό θα έχει επιπτώσεις στην υγεία του.

«Πρέπει να αναλογιστούμε το τίμημα που πληρώνει ένας οδηγός για τη σωματική του υγεία αγωνιζόμενος στη Formula 1. Με αυτά τα μονοθέσια που έχουμε, πρέπει όσο τίποτα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Κάνω εξετάσεις για την πλάτη και τον αυχένα μου. Δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός για να μου πεις πως σε 10 χρόνια θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε ο Ισπανός στο Guardian.

O Σάινθ συνέχισε θίγοντας το ζήτημα πως η Formula 1 κοιτά τη βελτίωση των προσπερασμάτων και του θεάματος με κάθε τρόπο, ενώ δεν υπολογίζει τους οδηγούς: «Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ομάδες, στα προσπεράσματα, στο σόου που προσφέρουμε, όμως τι θα γινόταν αν για πρώτη φορά νοιαζόμασταν και για τους οδηγούς; Θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου αν οι οδηγοί αποφασίσουμε να δράσουμε, τότε και η FIA πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να μιλήσω με άλλους οδηγούς, όπως ο Τζορτζ Ράσελ που υποφέρει από το porpoising, να κάτσουμε να συζητήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ή να προτείνουμε».

Did not think it was so aggressive🤯#Formula1 #porpoising #BahrainTesting pic.twitter.com/Qnau5FmNXU