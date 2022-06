Το αντίκτυπο του porpoising στο σώμα του Βρετανού ήταν εμφανές μετά το τέλος του αγώνα στο Μπακού.

Το φινάλε του αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν βρήκε τη Red Bull να πανηγυρίζει το θριαμβευτικό 1-2, τη Scuderia Ferrari να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της μετά τη διπλή εγκατάλειψη και τη Mercedes να παίρνει ξανά το μέγιστο δυνατό, με τον Τζορτζ Ράσελ τρίτο και τον Λούις Χάμιλτον τέταρτο.

Ωστόσο, ήταν ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αυτός που τράβηξε πάνω του την προσοχή επιστρέφοντας στο Parc Ferme. Ο 37χρονος Άγγλος δυσκολεύτηκε πολύ να βγει από τη W13 και αφού το κατάφερε, κάθισε για λίγοπάνω στο προστατευτικό halo, κρατώντας την πλάτη του.

Η Mercedes ταλαιπωρείται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα από το φαινόμενο του porpoising, με τις συνεχείς αναπηδήσεις στις ευθείες να ταλαιπωρούν τους οδηγούς.

Μάλιστα, πριν τον αγώνα στα παράλια της Κασπίας Θάλασσας, ο επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Mercedes, Τότο Βολφ, είχε δηλώσει στο Sky Sports F1 πως φοβόταν ότι ο Χάμιλτον δε θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον αγώνα – ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.

Όταν λοιπόν ο Βρετανός τερμάτισε και μάλιστα τέταρτος, ο Αυστριακός έσπευσε να του μιλήσει μέσω team radio: «Λούις, όλοι ξέρουμε πως αυτή τη στιγμή οδηγείς ένα μονοθέσιο σκ@τ@. Σου ζητώ συγνώμη για την πλάτη σου, θα βρούμε λύσεις».

Όσο για την απάντηση του Χάμιλτον: «Μπράβο παιδιά, πολύ καλή δουλειά με τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να πιέζετε».

Η Formula 1 συνεχίζεται δίχως φρένο με τον αγώνα της επόμενης Κυριακής να διεξάγεται στον Καναδά. Και το σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Πολλές αναπηδήσεις και μεγάλες ευθείες. Θα είναι ένα ακόμα δύσκολο απόγευμα για τον πρώην πρωταθλητή.

Fair play to @LewisHamilton for sitting through that entire race in a bone shaker 🏎#AzerbaijanGP pic.twitter.com/597nLHAnvt