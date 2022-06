Το 2022 μπορεί να είναι μία εξαιρετική σεζόν για τον Δανό, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αρνητικά.

Λίγο πριν το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 στο 2022, η Haas ανακοίνωσε πως ο Κέβιν Μάγκνουσεν θα πλαισιώσει τον Μικ Σουμάχερ στο δυναμικό της. Η αμερικανική ομάδα αποδέσμευσε τον Νικίτα Μάζεπιν έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Μάγκνουσεν πήρε την πρώτη του γεύση από μονοθέσιο του 2022 στο Μπαχρέιν, παρά το γεγονός πως δεν ήταν έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Με το φαινόμενο porpoising να αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών φετινών μονοθεσίων και να προκαλεί προβλήματα σε αρκετούς οδηγούς, ο Δανός της Haas συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή. Ο φυσιοθεραπευτής του, Νικολάι Μάντσεν, αποκάλυψε τις επιπτώσεις των αναπηδήσεων.

«Μετά τον αγώνα της Αυστραλίας είχα μιλήσει με τον Κέβιν και μου ανέφερε πως είχε πόνους στα νεύρα, από το χέρι του μέχρι και το σαγόνι του. To είδαμε μαζί και καταλάβαμε πως είναι από τις αναπηδήσεις. Τα νεύρα του νωτιαίου μυελού πιέζονται συνεχώς από τις αναπηδήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να γυμνάσεις έναν οδηγό για κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχεις τεράστια αντοχή και επίσης πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις όταν φρενάρεις. Πρέπει να κρατάς το κεφάλι σου πίσω και μετά πρέπει να δεις την κορυφή της στροφής. Μετά πρέπει να κουνήσεις το κεφάλι σου και μετά το μονοθέσιο αρχίζει να κινείται. Πρόκειται για τρεις-τέσσερις διαφορετικές κινήσεις», ανέφερε ο Μάντσεν στο planetf1.com.

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τις επιπτώσεις του porposing. Ένας εκ των λόγων που έχει επιστρέψει το φαινόμενο αυτό μετά από 40 χρόνια στη Formula 1, πέραν του ground effect, είναι οι αλλαγές στους κανονισμούς των αναρτήσεων. Οι ομάδες ελπίζουν σύντομα να λύσουν το πρόβλημα αυτό, διότι πλέον είναι επικίνδυνο για την υγεία των οδηγών.

