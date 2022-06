Ο επικεφαλής της Scuderia, Ματία Μπινότο, μίλησε για τις 4 εγκαταλείψεις μονοθεσίων με ιταλικές υβριδικές μηχανές.

Η Κυριακή του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν αποτέλεσε αναμφίβολα μία δύσκολη ημέρα για τη Ferrari και τους απανταχού tifosi. Ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε στον γύρο 9 της μάχης στους δρόμους του Μπακού κι ενώ βρισκόταν στην τέταρτη θέση της κατάταξης ενώ στον γύρο 20, τον ακολούθησε ο πρωτοπόρος Σαρλ Λεκλέρ.

Ωστόσο, παρότι η αξιοπιστία αποδείχθηκε εχθρός της Scuderia στον αγώνα της «Πόλης των Ανέμων», ίσως μεγαλύτερος πονοκέφαλος να είναι το γεγονός πως η έλλειψή της, δεν αφορούσε μόνο ένα τομέα των F1-75.

