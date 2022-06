Ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν απογοητευμένος από την ατυχή έκβαση του Grand Prix της F1 στο Μπακού.

Εφιαλτική εξέλιξη είχε για τη Scuderia Ferrari το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, αφού είδε και τα δύο μονοθέσιά της να εγκαταλείπουν στους πρώτους είκοσι γύρους.

Στον γύρο 9 τα υδραυλικά της F1-75 πρόδωσαν τον τέταρτο Κάρλος Σάινθ ενώ στον γύρο 20, καπνοί βγήκαν από το κόκκινο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ που μέχρι εκείνο το σημείο είχε τα ηνία του αγώνα.

LAP 9/51 📻 "Something has failed" Sainz reports The Spaniard has run off at Turn 4 and is out of the race 😫 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/9bjGGd2Xr8

Πράγμα που εκτός απροόπτου, θα επιτρέψει στον Μαξ Φερστάπεν να ανοίξει τη μεταξύ τους διαφορά στους οδηγούς αλλά και στη Red Bull Racing, να ξεφύγει στους κατασκευαστές.

LAP 20/51 Plumes of smoke coming out of Leclerc's car Looks like his engine has blown. He's out! 😖 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m

Τα παραπάνω έφεραν απογοήτευση στον Λεκλέρ, η οποία ήταν έκδηλη στις πρώτες τηλεοπτικές του δηλώσεις: «Με πονάει αυτό που συνέβη. Πρέπει να βρούμε τι έγινε και να διασφαλίσουμε πως δε θα συμβεί ξανά. Δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Είναι πολύ απογοητευτικό. Πρέπει να βρούμε τι φταίει».

«Στο ξεκίνημα της σεζόν ήμασταν γρήγοροι αλλά δεν είχαμε προβλήματα. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς, παρότι δεν έχουμε αλλάξει πολλά στο μονοθέσιό μας. Πρέπει να αναλύσουμε τι συνέβη, προφανώς ακόμα δεν έχω πλήρη εικόνα. Όμως αυτό που συνέβη με πονάει».



LECLERC: "It hurts. We really need to look into that for it not to happen again. I can't really find the right words to describe. It's very disappointing."#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/BcPe6qfPv2