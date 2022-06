Ο οδηγός της Scuderia Ferrari εγκατέλειψε ενώ είχε τα ηνία του αγώνα της F1 στο Μπακού.

Για μία ακόμα φορά, η Θεά Τύχη δεν ήταν στο πλευρό του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος εγκατέλειψε από το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όγδοο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, ενώ είχε τα ηνία του αγώνα.

Ήταν η δεύτερη φετινή εγκατάλειψη του Μονεγάσκου, με την προηγούμενη να είναι στο Grand Prix της Ισπανίας όπου τα έχασε και πάλι όλα ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία. Μάλιστα, ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος αγώνας μετά το Μαϊάμι, τη Βαρκελώνη και το Μονακό, που ο 24χρονος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την pole position.

Δείτε στο παρακάτω video τη στιγμή του… δράματος για τη Scuderia Ferrari, όταν στον εικοστό γύρο του αγώνα στα παράλια της Κασπίας Θάλασσας, λευκός καπνός άρχισε να βγαίνει από το πίσω μέρος της F1-75.

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LEYq3hVA8f