F1: Η παρτίδα σκάκι που όλοι προσπαθούν να χάσουν

Στο κυνήγι των έξτρα αναβαθμίσεων εμφανίζεται ένα οξύμωρο: οι κατασκευαστές κινητήρων επιδιώκουν τη «στρατηγική αδυναμία» αντί για την απόλυτη επίδοση.

Στον κόσμο της Formula 1, η ταχύτητα είναι το απόλυτο μέτρο της επιτυχίας. Από τα παιδικά καρτ μέχρι την κορυφή της πυραμίδας, κάθε οδηγός και κάθε μηχανικός διδάσκεται να κυνηγά και το τελευταίο χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ωστόσο, καθώς το «τσίρκο» της F1 ετοιμάζεται για το Grand Prix του Μαϊάμι τον Μάιο του 2026, στο παρασκήνιο εξελίσσεται ένα οξύμωρο φαινόμενο: οι κορυφαίοι κατασκευαστές κινητήρων συμμετέχουν σε μια ιδιότυπη παρτίδα σκάκι, όπου το ζητούμενο δεν είναι η «ματ» υπεροχή, αλλά η πειστική εμφάνιση μιας στρατηγικής αδυναμίας.

Πρόκειται για έναν πολιτικό και τεχνικό πόλεμο που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στις αίθουσες συσκέψεων της FIA και στα κέντρα ερευνών των ομάδων. Το διακύβευμα δεν είναι ένα τρόπαιο, αλλά το «μαγικό κλειδί» που θα ξεκλειδώσει την εξέλιξη των κινητήρων για το υπόλοιπο της σεζόν και το 2027. Σε ένα σπορ όπου οι κανονισμοί είναι πιο αυστηροί από ποτέ, η ικανότητα να πείσεις τον νομοθέτη ότι υστερείς μπορεί να αποδειχθεί το ισχυρότερο όπλο σου.

ADUO: Ο μηχανισμός που επιβραβεύει τους «χαμένους»

Όλα περιστρέφονται γύρω από έναν μηχανισμό που ονομάζεται ADUO (Additional Design and Upgrade Opportunities). Με απλά λόγια, είναι το «δίχτυ ασφαλείας» που έχει θεσπίσει η FIA για να διασφαλίσει ότι κανένας κατασκευαστής δεν θα μείνει απελπιστικά πίσω από τον ανταγωνισμό, καταστρέφοντας το θέαμα και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι, η FIA θα πραγματοποιήσει μια ενδελεχή ανάλυση για να ορίσει ποιος είναι ο κινητήρας - benchmark, δηλαδή το σημείο αναφοράς της απόδοσης.

Οι κανόνες της ADUO είναι αυστηροί και μαθηματικά προσδιορισμένοι. Αν η ανάλυση δείξει ότι ένας κατασκευαστής υπολείπεται περισσότερο από 2% (περίπου 10 ίππους) από τον κορυφαίο κινητήρα, τότε κερδίζει αυτόματα το δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση μέσα στο 2026 και μία ακόμα για το 2027. Αν η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη και αγγίζει ή ξεπερνά το 4% (~21 ίπποι), τότε το «δώρο» διπλασιάζεται: δύο αναβαθμίσεις για φέτος και δύο για το επόμενο έτος. Σε μια εποχή όπου οι κινητήρες είναι «παγωμένοι» ως προς την εξέλιξη, αυτά τα έξτρα πακέτα αναβαθμίσεων μοιάζουν με μάννα εξ ουρανού.

Η παγίδα της μερικής αξιολόγησης

Εδώ όμως είναι που το παιχνίδι γίνεται περίπλοκο. Η FIA, στην προσπάθειά της να είναι δίκαιη, επέλεξε να αξιολογεί μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι της μονάδας ισχύος: τον ICE (Internal Combustion Engine), δηλαδή τον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στην εξίσωση της ADUO δεν προσμετρώνται τα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία του πακέτου, όπως η ανάκτηση ενέργειας, το deployment, η μπαταρία, ο MGU-K ή η συνολική στρατηγική διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη. Ένα μονοθέσιο μπορεί να είναι ταχύτατο στις ευθείες επειδή διαθέτει ένα κορυφαίο ηλεκτρικό σύστημα και εξαιρετική μπαταρία, ενώ ο βενζινοκινητήρας του μπορεί να είναι αντικειμενικά υποδεέστερος. Αν η FIA μετρήσει μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αυτός ο κατασκευαστής θα μπορούσε να εμφανιστεί ως «αδύναμος» και να κερδίσει το δικαίωμα αναβάθμισης, παρόλο που στην πίστα κερδίζει αγώνες. Είναι ένας τεχνικός λαβύρινθος όπου η πραγματικότητα και τα νούμερα της FIA μπορεί να απέχουν παρασάγγας.

Το παιχνίδι των εντυπώσεων

Με τέτοια κίνητρα στο τραπέζι, θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι οι ομάδες δεν θα προσπαθούσαν να επηρεάσουν την τελική κρίση. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνητρο για τους κατασκευαστές να μη δείξουν την πλήρη δυναμική τους στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Είναι η παλιά, δοκιμασμένη τέχνη του sandbagging, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη τεχνολογία: τρέχεις με πιο «συντηρητικές» χαρτογραφήσεις, διαχειρίζεσαι την ενέργεια με τρόπο που να μην αποκαλύπτει την πραγματική ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και προσπαθείς να βρεθείς ακριβώς κάτω από το όριο του 2% ή του 4%.

Φανταστείτε την εξής κίνηση σκακιού: Μια ομάδα «θυσιάζει» λίγη απόδοση στο ξεκίνημα της χρονιάς, δείχνοντας ότι ο κινητήρας της υστερεί. Η FIA πείθεται και της δίνει το δικαίωμα για δύο μεγάλες αναβαθμίσεις. Μόλις το δικαίωμα αυτό κατοχυρωθεί, η ομάδα «ξεκλειδώνει» την πραγματική ισχύ που έκρυβε και, ταυτόχρονα, προσθέτει τις νέες αναβαθμίσεις. Το αποτέλεσμα; Ένα τεράστιο άλμα απόδοσης στο δεύτερο μισό της σεζόν που μπορεί να αφήσει τους ανταγωνιστές ανήμπορους να αντιδράσουν.

Η «αμυντική» αδιαφάνεια της FIA

Γνωρίζοντας ότι έχει να κάνει με τα κορυφαία μυαλά του πλανήτη, η FIA έχει επιλέξει μια στάση σκόπιμης αδιαφάνειας. Δεν αποκαλύπτει τη λεπτομερή μεθοδολογία με την οποία μετράει την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης ούτε τις ακριβείς παραμέτρους που χρησιμοποιεί για να ξεχωρίσει τη δύναμη του βενζινοκινητήρα από την ώθηση του ηλεκτροκινητήρα. Αυτό δεν γίνεται από κακή πρόθεση, αλλά ως μέτρο προστασίας της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Αν η FIA έλεγε: «Μετράμε την πίεση στην εισαγωγή και τις στροφές στο συγκεκριμένο σημείο της πίστας», οι ομάδες θα ήξεραν ακριβώς πού να «κλέψουν» για να φανούν πιο αργές. Διατηρώντας τη μεθοδολογία της κρυφή, η ομοσπονδία αναγκάζει τους κατασκευαστές να μαντεύουν και καθιστά το sandbagging μια πολύ πιο επικίνδυνη αποστολή. Είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου ανάμεσα στον «ελεγκτή» που προσπαθεί να δει την αλήθεια και τον «ελεγχόμενο» που προσπαθεί να κατασκευάσει μια δική του εκδοχή της πραγματικότητας.

Η Mercedes, η Ferrari και το «φάντασμα» της Red Bull

Στην παρούσα φάση, η γενική αίσθηση στο paddock είναι ότι η Mercedes είναι αυτή που ορίζει το benchmark, έχοντας τον πιο αποδοτικό κινητήρα εσωτερικής καύσης στο grid. Η Ferrari, από την πλευρά της, δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι υστερεί σημαντικά και ότι περιμένει να λάβει το δικαίωμα των αναβαθμίσεων (ADUO), θεωρώντας πως η διαφορά της από τη Mercedes της κοστίζει σχεδόν ένα δευτερόλεπτο στον γύρο.

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη, πιο «πονηρή» θεωρία που κυκλοφορεί ψιθυριστά: Μήπως ο πραγματικός benchmark κινητήρας είναι αυτός της Red Bull; Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο κινητήρας της Red Bull-Ford είναι ο ισχυρότερος όλων, αλλά η ομάδα χάνει χρόνο επειδή το σασί ή η μπαταρία της δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αν αυτό αποδειχθεί αλήθεια, τότε το σενάριο αλλάζει δραματικά: ακόμα και η Mercedes θα μπορούσε να βρεθεί στο γκρουπ των «αδικημένων» και να κερδίσει δικαίωμα εξέλιξης, κάτι που θα ήταν ο απόλυτος εφιάλτης για τη Ferrari - και για τους υπόλοιπους.

Το παράδοξο του «χαμένου» νικητή

Το συμπέρασμα αυτής της παράξενης ιστορίας είναι ότι η Formula 1 παραμένει ένα άθλημα όπου η ευφυΐα εκτός πίστας είναι εξίσου σημαντική με το ταλέντο εντός αυτής. Η FIA προσπαθεί ειλικρινά να δημιουργήσει έναν μηχανισμό εξισορρόπησης, αλλά η ίδια η πολυπλοκότητα της σύγχρονης τεχνολογίας κάνει αυτόν τον μηχανισμό ευάλωτο σε στρατηγικούς χειρισμούς.

Και όσο πιο ασαφής είναι η μέτρηση, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η στρατηγική. Η Formula 1 άλλωστε ποτέ δεν ήταν μόνο θέμα ιπποδύναμης. Είναι θέμα εντύπωσης, διαχείρισης, ψυχολογίας και timing. Εδώ όμως αυτά τα στοιχεία αποκτούν μια ακόμα πιο λεπτή διάσταση, γιατί μια μικρή διαφορά στο πώς «δείχνει» ο κινητήρας -και όχι απαραίτητυα στο πώς «είναι»- μπορεί να καθορίσει ποιος θα πάρει την επόμενη ευκαιρία εξέλιξης.

Έτσι, η εικόνα που μένει είναι πραγματικά αυτή μιας παρτίδας σκάκι. Μόνο που σε αυτή την παρτίδα, ο σκοπός δεν είναι να κερδίσεις άμεσα, αλλά να βρεθείς στη σωστή θέση για να κερδίσεις αργότερα. Και για να το πετύχεις αυτό, ίσως χρειάζεται να δείχνεις λίγο πιο αδύναμος απ’ όσο είσαι στην πραγματικότητα..

