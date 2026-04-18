Nissan GT-R: Ο επόμενος «Godzilla» δεν θα είναι ηλεκτρικός

Η Nissan ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη νέα γενιά του εμβληματικού supercar, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η υβριδική τεχνολογία είναι πλέον ο μόνος δρόμος.

Η αναμονή για τον διάδοχο του Nissan GT-R (R35) φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, καθώς η ιαπωνική εταιρεία πήρε επίσημη θέση σχετικά με τις φήμες που ήθελαν τον επόμενο «Godzilla» να κινείται αποκλειστικά με μπαταρίες. Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση στην παγκόσμια αγορά, υψηλόβαθμο στέλεχος της Nissan απέκλεισε κατηγορηματικά το σενάριο ενός αμιγώς ηλεκτρικού GT-R για την επόμενη γενιά, βάζοντας τέλος στις θεωρίες που πυροδότησε το πρωτότυπο Hyper Force.

To Hyper Force

Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Παρά την πίεση για τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας, η Nissan θεωρεί ότι το όνομα GT-R φέρει μια κληρονομιά που οι σημερινές μπαταρίες δεν μπορούν ακόμα να υποστηρίξουν στο επίπεδο που απαιτούν οι πιστοί οπαδοί του μοντέλου.

Τέλος στις φήμες

Οι δηλώσεις του Ρίτσαρντ Κάντλερ, επικεφαλής στρατηγικής προϊόντων της Nissan, ήταν σαφείς και δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνείες. «Με τίποτα», ήταν η χαρακτηριστική του φράση όταν ρωτήθηκε αν η επόμενη γενιά θα βασίζεται αποκλειστικά σε μπαταρίες, εξηγώντας ότι τα ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα δεν έχουν κερδίσει ακόμα την αποδοχή που πολλοί περίμεναν, κυρίως λόγω των περιορισμών στο βάρος και την αυτονομία υπό συνθήκες πίεσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι τρέχουσες χημείες λιθίου δεν είναι ικανές να παράγουν ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα του GT-R. Η Nissan σκοπεύει να περιμένει το επόμενο μεγάλο άλμα στην τεχνολογία των μπαταριών πριν κάνει το βήμα προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό, διασφαλίζοντας ότι η οδηγική απόλαυση θα παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα.

Το πρόβλημα των μπαταριών

Η πρόκληση για τη Nissan είναι διπλή: από τη μία πρέπει να διατηρήσει την ταυτότητα ενός αυτοκινήτου που κυριαρχεί για σχεδόν 60 χρόνια με κινητήρες εσωτερικής καύσης και από την άλλη να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανονισμούς ρύπων. Η παραδοχή ότι η τεχνολογία των μπαταριών αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα δείχνει την ειλικρίνεια της μάρκας απέναντι σε ένα κοινό που δεν θα δεχόταν συμβιβασμούς στις επιδόσεις του «Godzilla».

Παρόλα αυτά, η παράδοση των 60 ετών με αποκλειστική χρήση βενζίνης πρόκειται να λάβει τέλος. Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως καθιστά την υβριδική τεχνολογία αναπόφευκτη για το R36. Είναι η χρυσή τομή που θα επιτρέψει στο GT-R να παραμείνει ζωντανό στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δρόμους, προσφέροντας ταυτόχρονα την απαραίτητη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Υβριδική ανατροπή

Η μετάβαση σε ένα υβριδικό σύστημα κίνησης δεν θεωρείται πλέον «ταμπού» στον κόσμο των supercar. Κολοσσοί όπως η Ferrari, η Lamborghini και η Porsche έχουν ήδη αγκαλιάσει τον εξηλεκτρισμό για να κερδίσουν επιπλέον δύναμη και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η Nissan ακολουθεί αυτόν το δρόμο, αναγνωρίζοντας ότι η υβριδική λύση είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει τις επιδόσεις ενός GT-R με τα σημερινά δεδομένα.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μοντέλου, καθώς για πρώτη φορά ο θερμικός κινητήρας θα συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρες. Παρότι οι «σκληροπυρηνικοί» ίσως δυσανασχετήσουν, η κοινή λογική επιβάλλει μια μορφή εξηλεκτρισμού για να μπορέσει το αυτοκίνητο να κυκλοφορήσει νόμιμα σε πολλές αγορές του κόσμου.

Το νέο Nissan GT-R R36, που βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη, υπόσχεται να διατηρήσει την ωμή δύναμη και την καθημερινή χρηστικότητα που το καθιέρωσαν, ενσωματώνοντας παράλληλα την ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο που θα ενισχύει τις επιδόσεις του. Ο Godzilla μπορεί να αλλάζει «καρδιά», αλλά αρνείται να παραδοθεί αμαχητί στην εποχή της αμιγούς ηλεκτροκίνησης, παραμένοντας πιστός στο DNA που τον έχτισε.

