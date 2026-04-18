Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Νάιτζελ Μάνσελ για τον Λιούις Χάμιλτον και την επιλογή του να περάσει τα τελευταία χρόνια της καριέρας του στη Ferrari.

Η φετινή αγωνιστική εικόνα του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari δεν περνά απαρατήρητη. Ο θρύλος της Formula 1, Νάιτζελ Μάνσελ αποθεώνει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, κάνοντας λόγο για έναν οδηγό «ανανεωμένο» και ξανά απόλυτα συγκεντρωμένο στον στόχο.

Μετά από ένα δύσκολο πρώτο έτος προσαρμογής στο Μαρανέλο το 2025, ο Χάμιλτον έχει ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά τη νέα σεζόν. Η εναρμόνισή του με την ιταλική ομάδα και η συμβολή του στην εξέλιξη της SF-26 έχουν δείξει σαφή σημάδια επιστροφής στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

Η αποθέωση του Μάνσελ στον Χάμιλτον

Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νάιτζελ Μάνσελ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την επιστροφή του Χάμιλτον σε ανταγωνιστικό ρυθμό:

«Ο Λιούις έχει “ανάψει” ξανά. Είμαι μεγάλος θαυμστής του, έχει μέχρι τώρα μια σπουδαία καριέρα. Έχει κάνει μια εξαιρετική καριέρα και είναι φανταστικό αυτό που κάνει τώρα. Έχει ανανεωθεί. Η Ferrari έκανε εξαιρετική δουλειά μέσα στον χειμώνα. Βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή, με τη Mercedes να προηγείται και τη McLaren να ακολουθεί», είπε ο Μάνσελ στο Sky Sports.

Η τοποθέτηση του Βρετανού πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι η Ferrari έχει κάνει βήματα προόδου, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο βάθρο και στα τρία πρώτα Grand Prix της σεζόν.

Η προσωπική αποτίμηση του Χάμιλτον

Το 2026 αποτελεί ορόσημο για τον Χάμιλτον, καθώς συμπληρώνει 20 σεζόν στη Formula 1, μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες αλλά και έντονες προκλήσεις. Ο ίδιος, σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση στα social media, αναφέρθηκε στη διαδρομή του:

«20 σεζόν στη Formula 1. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις αυτόν τον αριθμό. Όλα ξεκίνησαν από ένα όνειρο. Ένα όνειρο που κάποιοι έλεγαν ότι είναι παράλογο και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Το όνειρο δεν άλλαξε ποτέ και δεν σταμάτησα να το κυνηγάω. Πρέπει να το συνοδεύεις με πράξεις και, πάνω απ’ όλα, με πίστη. Μια πίστη που δεν σπάει, ό,τι κι αν αντιμετωπίσεις».

Ο επτάκις πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που διαμόρφωσαν την καριέρα του:

«Υπήρχαν άνθρωποι που αμφέβαλλαν, που προσπάθησαν να με σταματήσουν, αλλά δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις να παλεύεις. 20 χρόνια γεμάτα απίστευτες κορυφές και σκληρές πτώσεις, με περισσότερα λάθη απ’ όσα μπορώ να μετρήσω. Αλλά αυτά τα λάθη έκαναν το ταξίδι ακόμα πιο όμορφο».

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για το παρόν και το μέλλον: «Είμαι ακόμα εδώ, 20 χρόνια μετά. Ακόμα όρθιος, ακόμα πεινασμένος, ακόμα συγκεντρωμένος στο όνειρο. Χωρίς περιορισμούς».

