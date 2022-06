Καταστροφή x2 για την ιταλική ομάδα, που είδε τους Λεκλέρ και Σάινθ να εγκαταλείπουν λόγω μηχανικού προβλήματος.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν της Formula 1 για την Scuderia Ferrari, που βλέπει προβλήματα σχετικά με έλλειψη αξιοπιστίας να την κάνουν να χάσει πολύτιμο έδαφος. Στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο μισό του αγώνα, είδε και τους δύο οδηγούς της να εγκαταλείπουν από πρόβλημα στον κινητήρα της F1-75, με αποτέλεσμα η Red Bull Racing να έχει εύκολο έργο στη συνέχεια.

Αρχικά στον 9ο γύρο τέθηκε εκτός αγώνα ο Κάρλος Σάινθ. «Κάτι σταμάτησε να δουλεύει», δήλωσε ο Ισπανός που είδε το μονοθέσιό του να ακινητοποιείται και ο ίδιος να εγκαταλείπει για τρίτη φορά φέτος (μετά από Αυστραλία και Ίμολα).

Λίγο αργότερα, στον 21ο γύρο και ενώ ήταν επικεφαλής του αγώνα μετά τα πρώτα pit stop, ο Σαρκ Λεκλέρ είδε να βγαίνει άσπρος καπνός από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του. Ο Μονεγάσκος κατάφερε να οδηγήσει την F1-75 στα pits, δηλώνοντας στη συνέχεια πλήρως απογοητευμένος. Ήταν ηγ δεύτερη φετινή εγκατάλειψη για τον Λεκλέρ, μετά τον αγώνα στη Βαρκελώνη.

Τα προβλήματα της Ferrari χαρίζουν πλέον στους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ έναν… απροβλημάτιστο αγώνα στο Μπακού, με τη Red Bull Racing να έχει την ευκαιρία να απομακρυνθεί και άλλο στη βαθμολογία.

"We're not fighting for the championship ". I SEE ! #Leclerc #ScuderiaFerrari #BakuGP pic.twitter.com/V2Lx6AFS1D