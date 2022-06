Απογοητευμένος με το ρυθμό του ήταν ο Μεξικανός οδηγός, καθώς έχασε στα ίσια στο Μπακού από τον Μαξ Φερστάπεν.

Έπειτα από μία εκπληκτική επίδοση στο Μονακό, ο Σέρχιο Πέρεζ περίμενε πολλά περισσότερα στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Η απόδοσή του στις κατατακτήριες δεν συνεχίστηκε στον αγώνα, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στους στενούς δρόμους του Μπακού.

Παρά το γεγονός πως οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari εγκατέλειψαν, ο Σέρχιο Πέρεζ δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόδοσή του και τη διαχείριση των ελαστικών του: «Δυστυχώς χάσαμε το pit-stop στο Virtual Safety Car. Υπήρξε λάθος συνεννόηση και ήταν αργά όταν με κάλεσαν. Ήμουν άτυχος γιατί θα είχε φτιάξει ο αγώνας μου ενώ προηγούμουν. Είχα πολλή φθορά με τη μέση γόμα, ήταν υπερβολική. Είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε γιατί ο Μαξ ήταν πιο δυνατός με τη μέση γόμα. Έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε αλλά και πάλι πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα».

Όταν ρωτήθηκε για το αν μπορούσε να παλέψει για τη νίκη αν δεν του είχε δώσει η ομάδα εντολή να μην μονομαχήσει με τον Φερστάπεν, ο Μεξικανός απάντησε: «Πιστεύω πως η ομάδα πήρε τη σωστή επιλογή με τις εντολές. Εκείνη την ώρα ο Μαξ ήταν πιο μπροστά, σε αυτό το μέρος όλα μπορούν να γίνουν. Στην τελική, κάναμε το 1-2, κάτι το οποίο είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα».

Παρά το γεγονός πως δεν κατέκτησε τη νίκη, ο Πέρεζ ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας οδηγών, 21 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν.

Five wins in a row 🙌 Brought to you by Max and Checo 🫂 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/1zMKUnfCD4