Ο Φερστάπεν κέρδισε, η Red Bull έκανε το 1-2 και αμφότεροι πήραν για τα καλά το πάνω χέρι στο πρωτάθλημα.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωτικό θρίαμβο του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing. Ο πρωταθλητής του 2021 πήρε μία -εύκολη, όπως εξελίχθηκε- νίκη, την 5η φετινή, με τον Σέρχιο Πέρεζ να τερματίζει στη 2η θέση και να δίνει το μάξιμουμ στους «ταύρους». Αντίθετα, ο αγώνας στο Μπακού ήταν η απόλυτη καταστροφή για τη Ferrari, που είδε τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να εγκαταλείπουν από μηχανικά προβλήματα. Για άλλη μία φορά ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉



Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Εκκίνηση

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι τα μονοθέσια «ξεχύθηκαν» προς την πρώτη στροφή. Φτάνοντας εκεί όμως ο Σαρλ Λεκλέρ μπλόκαρε τους τροχούς του στο φρενάρισμα και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Σέρχιο Πέρεζ να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Λεκλέρ στη συνέχεια χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Μαξ Φερστάπεν, αλλά ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να κρατήσει τη 2η θέση και να αφήσει τον Ολλανδό στην 3η. Ο Κάρλος Σάινθ επίσης διατήρησε τη θέση του, όπως έκαναν και οι Ράσελ, Γκασλί, Χάμμιλτον και Φέτελ.

Στους πρώτους γύρους ο Πέρεζ είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό και άρχισε να ξεφεύγει στην πρώτη θέση, χτίζοντας διαφορά που ξεπερνούσε τα 2 δευτερόλεπτα. Αντιθέτως, ο Λεκλέρ δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Φερστάπεν, που τον ακολουθούσε από απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου και απειλούσε να περάσει με τη βοήθεια του DRS. Οι γύροι περνούσαν όμως και παρότι ο Ολλανδός βρισκόταν πάντα μέσα στο «παράθυρο», δεν κατάφερνε να βρεθεί αρκετά κοντά για να περάσει.

Νέα ατυχία για τον Σάινθ

Το πρώτο κομμάτι του αγώνα ήταν ελάχιστα επεισοδιακό, σχεδόν διαδικαστικό, καθώς δεν υπήρχαν μάχες και σημαντικές αλλαγές θέσεων. Όλα αυτά, μέχρι ο Κάρλος Σάινθ να δει το μονοθέσιο της Ferrari να σταματάει ύστερα από βλάβη. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας «βγήκε» στην πίστα και πολλοί οδηγοί μπήκαν στα pit για αλλαγή ελαστικών. Ένας από αυτούς ήταν ο Λεκλέρ, με τη Ferrari να «παίζει» αυτό το χαρτί, σε αντίθεση με τη Red Bull Racing, που άφησε και τους δύο οδηγούς της στην πίστα.

LAP 9/51



📻 "Something has failed" Sainz reports



The Spaniard has run off at Turn 4 and is out of the race 😫#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/9bjGGd2Xr8 — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Έτσι, οι Πέρεζ και Φερστάπεν είχαν σε εκείνο το σημείο το 1-2, με τον Λεκλέρ να ακολουθεί περίπου 15 δευτερόλεπτα πιο πίσω, αλλά με φρέσκα σκληρά ελαστικά. Ο Ράσελ είχε κληρονομήσει την 4η θέση από τον Σάινθ ενώ ο Αλονσο, που δεν έκανε pit stop, είχε ανέβει 5ος, όπως και οι Νόρις και Ρικάρντο, που ακολουθούσαν. Οι Γκασλί, Οκόν και Φέτελ έκλειναν τη 10άδα.

Αλλαγή στην κορυφή

Με τον Φερστάπεν να πλησιάζει σιγά-σιγά τον Πέρεζ, το ενδιαφέρον στράφηκε στον ασύρματο της Red Bull και στον τρόπο που θα επέλεγε η ομάδα να διαχειριστεί τη μάχη των οδηγών της. Μάχη πάντως δεν είχαμε, καθώς η διαφορά «εξαφανίστηκε» μέσα σε ένα γύρο και ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον Πέρεζ, που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη φθορά των ελαστικών του. Το μήνυμα που έλαβε ο Μεξικανός στον ασύρματο ήταν λακωνικό και σαφές: «No fighting», δηλαδή, «Μην το παλέψεις» και ο Φερστάπεν τον πέρασε εύκολα για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.

Πιο πίσω, ο Λεκλέρ, σε διαφορετική στρατηγική πλέον, μείωνε κι αυτός σιγά-σιγά τη διαφορά από τους «ταύρους». Ο οδηγός της Ferrari σε εκείνο το σημείο του αγώνα ήταν σαφώς ταχύτερος από όλους στην πίστα αλλά πιθανότατα θα χρειαζόταν να σταματήσει και δεύτερη φορά για αλλαγή ελαστικών ενώ οι Red Bull ήταν σε στρατηγική ενός pit stop.

Ολική καταστροφή για τη Ferrari

Όταν λίγους γύρους αργότερα μπήκαν οι Πέρεζ και Φερστάπεν για αλλαγή ελαστικών, ο Λεκλέρ βρέθηκε στην πρώτη θέση του αγώνα. Όχι για πολύ όμως, καθώς λίγο αργότερα ο κινητήρας της Ferarri στο μονοθέσιό του «παρέδωσε πνεύμα» και τον οδήγησε σε άλλη μία οδυνηρή εγκατάλειψη. Καταστροφικός αγώνας για τη Scuderia, που είδε και τους δύο οδηγούς της να εγκαταλείπουν.

LAP 20/51



Plumes of smoke coming out of Leclerc's car



Looks like his engine has blown. He's out! 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Χωρίς να απειλούνται πλέον, οι Φερστάπεν και Πέρεζ το μόνο που είχαν να κάνουν πλέον ήταν να φυλάξουν τα μονοθέσιά τους και να διατηρήσουν μέχρι το τέλος αυτό το ανέλπιστο όσο και υπερπολύτιμο 1-2. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 3ος, γλυκοκοιτάζοντας άλλο ένα βάθρο στην πρώτη του χρονιά με τη Mercedes. Ο Πιέρ Γκασλί βρισκόταν στην πολύ ωραία 4η θέση, μπροστά από τον Χάμιλτον, που για άλλον έναν αγώνα δεν έδειχνε να μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του Ράσελ.

Εκείνος που κέρδιζε συνεχώς θέσεις ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος εκμεταλλευόταν την υψηλή τελική ταχύτητα του μονοθεσίου της Alpine και παρότι νωρίτερα είχε σταματήσει για pit stop, βρέθηκε ξανά μέσα στη 10άδα, προσπερνώντας διαδοχικά τους Μάγκνουσεν και Οκόν.

Μια βόλτα στο πάρκο

Όλα αυτά ελάχιστα απασχολούσαν τόσο τον Μαξ Φερστάπεν όσο και τον Σέρχιο Πέρεζ, που τηρουμένων των αναλογιών έκαναν τον πιο εύκολο φετινό τους αγώνα μέχρι στιγμής. Το ίδιο ισχύει και για τον Ράσελ, ο οποίος στην 3η θέση ούτε απειλούταν ούτε απειλούσε. Η κατάσταση αυτή δεν διαταράχτηκε ούτε όταν βγήκε ξανά το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, όταν η Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν έμεινε ακινητοποιημένη στην πίστα, αφότου «έσκασε» ο κινητήρας της Ferrari.

Οι Φερστάπεν, Πέρεζ και Ράσελ μπήκαν στα pit και άλλαξαν ελαστικά, διατηρώντας τις θέσεις τους. Ο Γκασλί επίσης κράτησε την 4η θέση, με τους Χάμιλτον, Τσουνόντα Φέτελ, Αλόνσο, Ρικάρντο και Νόρις να κλείνουν τη βαθμολογούμενη 10άδα. Ο Τσουνόντα όμως έπεσε πιο πίσω όταν χρειάστηκε να μπει στα pit λόγω ενός προβλήματος στο DRS του μονοθέσιου της AlphaTauri.

LAP 44/51



Tidy work from Hamilton 👏



He passes Gasly and moves up to P4 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/1tBCzY0uod — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Μέχρι το τέλος του αγώνα η μοναδική μάχη που προέκυψε ήταν αυτή για την 4η θέση ανάμεσα στον Γκασλί και στον Χάμιλτον. Ο Βρετανός της Mercedes έφτασε πίσω από τον Γάλλο με λίγους γύρους να απομένουν και προσπάθησε να προσπεράσει. Ο Γκασλί αμύνθηκε σθεναρά στην αρχή αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να υποκύψει στην ανωτερότητα του Χάμιλτον και υποχώρησε στην 5η θέση, που έτσι κι αλλιώς είναι το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα της AplhaTauri.

Έτσι, ο Φερστάπεν πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη και η Red Bull πανηγύρισε εξίσου το 1-2 που της πρόσφερε η 2η θέση του Πέρεζ. Ο Ράσελ πήρε την 3η θέση, μπροστά από τον Χάμιλτον και ακολούθησαν οι Γκασλί, Φέτελ, Αλόνσο, Ρικάρντο, Νόρις και Οκόν.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Καναδά, που θα διεξαχθεί το προσεχές 3ήμερο 17-19 Ιουνίου.

Αποτελέσματα GP Αζερμπαϊτζάν