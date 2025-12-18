Η ναυαρχίδα της Leapmotor είναι ετοιμοπαράδοτη με νέα τιμή στις €33.900 δημιουργώντας νέα δεδομένα στις value for money επιλογές.

Με το C10, τη ναυαρχίδα της γκάμας της, η Leapmotor έχει ήδη καταδείξει ότι η προηγμένη τεχνολογία, η ποιοτική κατασκευή και η πολυτέλεια μπορούν να συνδυαστούν με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό value for money. Πλέον, χάρη σε νέα προωθητική ενέργεια ύψους €3.000, η εισαγωγική τιμή της έκδοσης C10 REEV διαμορφώνεται στις €33.900, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του μοντέλου στην κατηγορία των εξηλεκτρισμένων SUV.

Πλήρης εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Στην τιμή αυτή, το Leapmotor C10 REEV προσφέρεται με εξοπλισμό που καλύπτει κάθε απαίτηση σύγχρονου χρήστη. Περιλαμβάνει πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 14,6 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, Wi-Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας. Παρόντες είναι επίσης οι Full LED προβολείς, καθώς και η πανοραμική ηλιοροφή επιφάνειας 2,1 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Για όσους επιθυμούν ακόμη υψηλότερο επίπεδο άνεσης, το πακέτο εξοπλισμού Design διατίθεται με επιπλέον κόστος €1.500 και προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ζάντες 20 ιντσών και πίσω σκούρα κρύσταλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός, ενώ παρέχεται ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στον Δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Τεχνολογία REEV με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση

Η Leapmotor, με ισχυρή τεχνογνωσία στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, εξοπλίζει το C10 REEV με προηγμένη τεχνολογία τύπου REEV (Range Extended Electric Vehicle). Το σύστημα εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV, καθώς και δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC).

Η μπαταρία επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 145 χλμ, ενώ η συνολική εμβέλεια του C10 REEV προσεγγίζει τα 1.000 km, χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού ή φόρτισης σε καθημερινή χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα REEV διαδραματίζει μια γεννήτρια ισχύος 50 kW, η οποία κινείται από ειδικά εξελιγμένο βενζινοκινητήρα. Ο συνδυασμός αυτός απαιτεί μόλις 0,3 λίτρα καυσίμου για την παραγωγή 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πράξη, το C10 REEV μπορεί να παράγει μόνο του την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ, αποδίδοντας συνολικά 215 ίππους, με όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής κίνησης σε επίπεδο άνεσης, ποιότητας κύλισης και αθόρυβης λειτουργίας.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς, λειτουργώντας αποκλειστικά ως γεννήτρια. Η μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh φορτίζει τόσο με εναλλασσόμενο (AC) όσο και με συνεχές ρεύμα (DC) έως 65 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 0% σε 50% σε μόλις 18 λεπτά.

Προσαρμοσμένη λειτουργία και εγγύηση

Κατά την οδήγηση, το σύστημα δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική λειτουργία, ενεργοποιώντας τον κινητήρα βενζίνης μόνο όταν η στάθμη φόρτισης πέσει κάτω από προκαθορισμένο όριο. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει προφίλ λειτουργίας με έμφαση είτε στην οικονομία είτε στις επιδόσεις, εξασφαλίζοντας την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Το Leapmotor C10 REEV συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 χλμ για την μπαταρία υψηλής τάσης. Είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion, που περιλαμβάνει τις μάρκες Alfa Romeo, FIAT, FIAT Professional, Jeep και Abarth.