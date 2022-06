Το ατύχημα της πρώτης στροφής είχε αποτέλεσμα ένα κάταγμα στον καρπό του αναβάτη της Suzuki.

To GP Καταλονίας στη Βαρκελώνη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο καθώς στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση ο Τακάκι Νακαγκάμι έπεσε και μαζί «πήρε παραμάζωμα» τους Άλεξ Ρινς και Πέκο Μπανάια. Ήταν ένα τρομακτικό ατύχημα, με τον αναβάτη της Suzuki να «εκτοξεύεται» πάνω από τη μοτοσικλέτα του και να χτυπά με δύναμη στην άσφαλτο.

One of those crashes you never want to see It all went wrong at Turn 1 in the #MotoGP race 💥 #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/kJwlWM0yIE

Τόσο ο Ρινς όσο και ο Νακαγκάμι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα και εκεί διαπιστώθηκε ότι ο Ισπανός είχε υποστεί κάταγμα στον αριστερό καρπό του. Σύμφωνα τον γιατρό του MotoGP, όμως, είναι πιθανό να δώσει κανονικά το παρών στον επόμενο αγώνα, που γίνεται στη Γερμανία σε δύο εβδομάδες. Η εντατική θεραπεία θα διαρκέσει 10 ημέρες και τότε θα γίνει επαναξιολόγηση για να διαπιστωθεί αν ο Ρινς θα μορέσει να τρέξει στο Σάχσενρινγκ.

Ο τραυματισμός ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» για τον Ρινς, ο οποίος ήταν έξαλλος με τους αγωνοδίκες στην Ισπανία που δεν τιμώρησαν τον Νακαγκάμι. Ζήτησε μάλιστα την αντικατάστασή τους καθώς, όπως είπε, «είναι προφανές ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Unfortunately I have a fracture in my wrist so I may have to rest for a llttle bit. I hope @takanakagami30 is doing well and that today changes something in our sport inmediately. Thank you for all your messages and support💙 #CatalanGP #MotoGP #Suzuki #42ins pic.twitter.com/0Mmog3PZTi