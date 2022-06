MotoGP , Καταλονία: Απόλυτος κυρίαρχος ο Κουαρταραρό, "αυτοκτόνησε" ο Εσπαργκαρό

O Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον ένατο αγώνα του MotoGP στο 2022. Ο Αλέις Εσπαργκαρό έχασε τη 2η θέση, νομίζοντας ότι τερμάτισε ένα γύρο πριν το τέλος!

Ένας άκρως ανατρεπτικός αγώνας διαδραματίστηκε στην πίστα της Βαρκελώνης για το Grand Prix Καταλονίας, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να παίρνει μία τεράστια νίκη εκκινώντας από την 3η θέση. Ο Γάλλος είχε τρομερό ρυθμό και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα, αυξάνοντας σημαντικά τη διαφορά του στη βαθμολογία. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο αναβάτες της Pramac Racing, Χόρχε Μαρτίν και Ζοάν Ζαρκό.

Τεράστιο λάθος για τον Αλέις Εσπαργκαρό που έχασε ένα σίγουρο βάθρο όταν πανηγύρισε ένα γύρο πριν τον τερματισμό, πέφτοντας στην 5η θέση της κατάταξης! Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην εκκίνηση, με τη συμμετοχή τριών αναβατών, συμπεριλαμβανομένου του διεκδικητή του τίτλου, Πέκο Μπανάια.

Στην εκκίνηση, ο Εσπαργκαρό έκανε πολύ καλή εκκίνηση αλλά ο Κουαρταραρό ήταν ο πιο γενναίος στα φρένα και πέρασε στην κορυφή. Πίσω όμως ο Νακαγκάμι έχασε το μπροστινό ελαστικό και παρέσυρε μαζί του τους Άλεξ Ρινς και Πέκο Μπανάια.

Ο Μαρτίν είχε ανέβει στην 3η θέση και απειλούσε τον Αλέις Εσπαργκαρό και κατάφερε να τον περάσει στον τρίτο γύρο. Ο Κουαρταραρό άνοιξε αμέσως τη διαφορά, ενώ ο Ζαρκό πορσπαθούσε να μείνει μαζί με τους τρεις πρώτους και παράλληλα άνοιγε τη διαφορά από τους αναβάτες πίσω του.

🚦 LIGHTS OUT FOR #MotoGP 🚦 @FabioQ20 beats @AleixEspargaro to the first turn! 💨 #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/NekOCLZZFX

Ο Μιρ είχε κάνει φοβερή εκκίνηση και από την έκτη σειρά της εκκίνησης είχε ανέβει στην 5η θέση. Παράλληλα οι δύο KTM είχαν ξεκινήσει να ανεβαίνουν γρήγορα στην κατάταξη, όντας στην πρώτη 10άδα μετά από 5 γύρους.

Στον 8ο γύρο του αγώνα, είδαμε τον Μπαστιανίνι να έχει πτώση στη στροφή 5 και για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα δεν πήρε κανένα βαθμό. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τηv Gresini Racing που είδε και τον Ντι Τζιαναντόνιο να πέφτει λίγες στροφές μετά.

Incredible start from @JoanMirOfficial ! 👏👏👏 He's in 5th from 17th! 🚀 #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/vZvSkuxEwP

Ο Αλέις Εσπαργκαρό αποφάσισε πως αν θέλει να κερδίσει πρέπει να κάνει την κίνησή του. Στο 10ο γύρο βούτηξε στην εσωτερική του Μαρτίν και τον προσπέρασε. Όμως ο Κουαρταραρό είχε αυξήσει ήδη τη διαφορά πάνω από 3 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ζαρκό άρχισε να τους πλησιάζει.

Ο αναβάτης της Aprilia όμως δεν μπορούσε να ξεμακρύνει από τον Ισπανό της Pramac, ενώ ο Ζαρκό είχε πλέον κολλήσει πίσω τους. Στο 16ο γύρο ο Μαρτίν επιτέθηκε και πάλι και ξαναπέρασε στη 2η θέση του αγώνα. Η πίεση στο πρόσωπο του Εσπαργκαρό είχε αρχίσει να μεγαλώνει, καθώς μικρά λάθη τον έφερναν πιο κοντά στον Ζαρκό, απ’ ότι στον Μαρτίν.

Στις πιο πίσω θέσεις, είχαμε λίγες αλλαγές, με τον Μαρίνι να κρατά πίσω του τον Βινιάλες, ενώ οι δύο KTM είχαν μπροστά τους ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα εντός της πρώτης 10άδας. Η φθορά ελαστικών ήταν τέτοια που αρκετοί οδηγοί έχαναν θέσεις όπως ο Πολ Εσπαργκαρό, ενώ άλλοι όπως ο Αντρέα Ντοβιτσιόσο εγκατέλειψαν.

Με 4 γύρους να απομένουν, ο Αλέις Εσπαργκαρό ξαναπέρασε στη 2η θέση, με μία πολύ ωραία κίνηση στην πρώτη στροφή. Έκτοτε άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τις Pramac Ducati, δείχνοντας πως έχει το ρυθμό να μείνει εκεί που ήταν.

Με τον Κουαρταραρό να οδηγεί την κούρσα και να μπαίνει στον τελευταίο γύρο, όλα άλλαξαν. Ο Αλέις Εσπαργκαρό υπολόγισε λάθος και νόμιζε πως τερμάτισε τον αγώνα με έναν γύρο να απομένει. Όταν το κατάλαβε ήταν πολύ αργά και έπεσε στην 5η θέση πίσω από τον Ζοάν Μιρ.

CAN YOU BELIEVE IT?! 🤯@AleixEspargaro has stopped one lap too early and throws away a podium! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2qaYuffWTB