Το Κατάρ συνεχίζει την προετοιμασία των αγώνων της Formula 1 και του MotoGP, χωρίς όμως να θεωρεί εξασφαλισμένη τη διεξαγωγή τους.

Οι διοργανωτές του Grand Prix Κατάρ συνεχίζουν κανονικά τις εργασίες για την υποδοχή της Formula 1 στη Λουσέιλ, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να προκαλεί η γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Qatar Motor and Motorcycle Federation και η διοίκηση της πίστας υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και πως, επί του παρόντος, δεν υπάρχει λόγος να διακοπούν οι προετοιμασίες.

Η τελική διεξαγωγή των δύο αγώνων, ωστόσο, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους διοργανωτές. Η Formula 1 παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάσταση μέσα στον Σεπτέμβριο, έχοντας ήδη δει τις εντάσεις στην περιοχή να επηρεάζουν σημαντικά το φετινό πρόγραμμα διεθνών πρωταθλημάτων.

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Η ακύρωση που αύξησε την αβεβαιότητα

Το WEC (σ.σ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) αναγκάστηκε αρχικά να αναβάλει τον αγώνα 1812 χλμ του Κατάρ, ο οποίος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 26-28 Μαρτίου και να ανοίξει τη σεζόν του 2026. Η διοργάνωση μετατέθηκε προσωρινά στις 24 Οκτωβρίου, προτού αφαιρεθεί οριστικά από το φετινό πρόγραμμα.

Οι τελευταίοι δύο αγώνες του WEC μεταφέρθηκαν τελικά στην Ευρώπη. Η Βαρκελώνη αντικατέστησε το Κατάρ, ενώ η Μόντσα πήρε τη θέση του Μπαχρέιν και θα φιλοξενήσει τον τελικό της σεζόν στις 6-8 Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις αυτές διατήρησαν την αμφιβολία σχετικά με τα υπόλοιπα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που είναι προγραμματισμένα στην περιοχή. Το MotoGP αναμένεται στο Λοσέιλ στις 6-8 Νοεμβρίου, ενώ το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 είναι προγραμματισμένο για τις 27-29 Νοεμβρίου, πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km and Bapco Energies 8 Hours of Bahrain.#WEC pic.twitter.com/HWXtKax0iT July 28, 2026

Οι διοργανωτές συνεχίζουν το πλάνο τους

Με αφορμή την ανακοίνωση της επιστροφής του Προλόγου του WEC στη Λουσέιλ το 2027, ο πρόεδρος της QMMF και του Losail International Circuit, Αμπντούλ Ραχμάν Μπιν Αμπντούλ Λατίφ Αλ Μανάι, ξεκαθάρισε ότι οι αγώνες της Formula 1 και του MotoGP παραμένουν στο πρόγραμμα.

«Το πλάνο είναι να πραγματοποιηθούν οι αγώνες. Λειτουργούμε πλήρως και προετοιμαζόμαστε για το MotoGP, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις συζητήσεις μας με τη Formula 1», ανέφερε.

Ο επικεφαλής των διοργανωτών αναγνώρισε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή μέχρι τον Νοέμβριο. Για αυτόν τον λόγο, απέφυγε να παρουσιάσει τη διεξαγωγή των δύο αγώνων ως δεδομένη.

«Ορισμένα πράγματα είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ευμετάβλητη, αν και μέχρι τώρα έχει παραμείνει ήρεμη. Όλα θα εξαρτηθούν από όσα θα συμβούν τους επόμενους δύο μήνες. Από την πλευρά μας, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις προετοιμασίες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Προχωράμε βήμα προς βήμα, παρακολουθώντας και αξιολογώντας την κατάσταση. Προς το παρόν, όλα παραμένουν στη θέση τους», πρόσθεσε.

Το Κατάρ μιλά για επιστροφή στην κανονικότητα

Η πλευρά του Κατάρ επιχειρεί παράλληλα να διαχωρίσει τις δυνατότητες διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων από τη γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τον Αλ Μανάι, η χώρα διαθέτει τις υποδομές και τις συνθήκες ασφαλείας που απαιτούνται για να υποδεχθεί ξανά διεθνείς διοργανώσεις.

«Το Κατάρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί με ασφάλεια μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα και να τα οργανώνει στο υψηλότερο επίπεδο. Όσα συνέβησαν το 2026 δεν αλλάζουν τις δυνατότητες ή τη δέσμευσή μας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της QMMF υποστήριξε επίσης ότι η καθημερινότητα έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς και ότι οι βασικές λειτουργίες της χώρας δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.