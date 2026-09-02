Lexus NX: Εκτεταμένη αναβάθμιση με υβριδικά συστήματα 6ης γενιάς και ταχυφόρτιση DC

Εκτεταμένη αναβάθμιση για το premium SUV με 6η γενιά υβριδικών συνόλων, ταχυφόρτιση DC στο PHEV, νέο ψηφιακό cockpit και δυναμικό σετάρισμα στο Nürburgring.

Η Lexus προχωρά σε μια ουσιαστική και σε βάθος ανανέωση του NX, η οποία υπερβαίνει τα συνήθη δεδομένα ενός τυπικού facelift στα μέσα του κύκλου ζωής του μοντέλου. Το ιαπωνικό premium SUV ενσωματώνει την 6η γενιά της υβριδικής τεχνολογίας του ομίλου, αναβαθμισμένα συστήματα μετάδοσης, αυξημένη ακαμψία πλαισίου και ένα πλήρως ανασχεδιασμένο ψηφιακό εσωτερικό.

Οι αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση ακολουθούν μια πιο λιτή και μυώδη κατεύθυνση. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η νέα μάσκα Spindle χωρίς πλαίσιο που ενσωματώνεται απευθείας στο αμάξωμα, πλαισιωμένη από νέους προβολείς με ανασχεδιασμένα φώτα ημέρας και στάνταρ σύστημα Adaptive High-beam. Πίσω, η φωτεινή μπάρα εξελίσσεται με νέο φωτεινό μοτίβο σε σχήμα «L» και φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας, ενώ έχουν καταργηθεί πλήρως οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες σε όλες τις εκδόσεις, ενισχύοντας το πιο δυναμικό προφίλ του οχήματος.

Υβριδικά σύνολα 6ης γενιάς και ταχεία φόρτιση DC για το PHEV

Στο επίκεντρο των μηχανικών αναβαθμίσεων βρίσκεται η υιοθέτηση των υβριδικών συστημάτων 6ης γενιάς. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται το plug-in hybrid NX 450h+ AWD, το οποίο εξοπλίζεται με νέα μπαταρία ιόντων λιθίου αυξημένης χωρητικότητας 23 kWh (έναντι 18 kWh). Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται πλέον στους 307 ίππους (από 292), η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα και η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, το NX 450h+ γίνεται το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), επιτρέποντας την ανάκτηση από το 10% στο 80% της μπαταρίας σε 30 λεπτά, ενώ διαθέτει και πρίζα AC 1.500 W για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Στη βάση της γκάμας, το πλήρως υβριδικό NX 350h (διαθέσιμο σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις) αποδίδει 199 ίππους και χρησιμοποιεί νέα μπαταρία ιόντων λιθίου μειωμένου βάρους (23,5 kg έναντι 32,7 kg). Και τα δύο κινητήρια σύνολα συμμορφώνονται με τις μελλοντικές προδιαγραφές Euro 7 και προσφέρουν ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά.

Ενισχυμένη ακαμψία και εξέλιξη στο Nürburgring

Η εξέλιξη της οδικής συμπεριφοράς του νέου NX περιέλαβε, πέρα από το τεχνικό κέντρο του Shimoyama στην Ιαπωνία, εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης στην πίστα του Nürburgring και στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Η στρεπτική ακαμψία του δαπέδου έχει αυξηθεί κατά 25% χάρη στην εκτεταμένη χρήση δομικών συγκολλητικών υλικών και συγκολλήσεων λέιζερ, ενώ η βάση της εμπρός ανάρτησης ενισχύθηκε κατά 30%. Επιπλέον, η ανάρτηση εξοπλίζεται με νέα αμορτισέρ βαλβίδας εξαιρετικά χαμηλής ταχύτητας (ultra-low-velocity valves) για καλύτερο έλεγχο των κλίσεων και απορρόφηση των ανωμαλιών.

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και στα σημεία επαφής του οδηγού: η θέση οδήγησης τοποθετήθηκε χαμηλότερα, το τιμόνι απέκτησε μικρότερη διάμετρο κατά 10 mm με μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης, ενώ το πεντάλ του γκαζιού διαθέτει νέο αισθητήρα γραμμικής απόκρισης. Την ίδια στιγμή, τα νέα ηχομονωτικά υλικά, οι δομικές ενισχύσεις και οι βελτιώσεις στη διαχείριση των ηλεκτροκινητήρων μείωσαν τον θόρυβο και τους κραδασμούς στην καμπίνα κατά περίπου 20%.

Ψηφιακό περιβάλλον, συνδεσιμότητα και νέα συστήματα ADAS

Στο εσωτερικό, η αρχιτεκτονική του ταμπλό έχει ανασχεδιαστεί σε οριζόντιο άξονα. Δεσπόζουν ο νέος παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών του συστήματος πολυμέσων LexusConnect, το οποίο διαθέτει τετραπλάσια υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικό χώρο 256 GB. Μια νέα τεχνολογία «Responsive Hidden Switches» διατηρεί την επιφάνεια του ταμπλό καθαρή, εμφανίζοντας τους φωτιζόμενους διακόπτες μόνο όταν πλησιάζει το χέρι του χρήστη.

Στον τομέα του εξοπλισμού άνεσης προστίθεται το σύστημα «Sensory Concierge», το οποίο συγχρονίζει τον ατμοσφαιρικό φωτισμό 50 αποχρώσεων, τον κλιματισμό, τη μουσική και τη διάχυση αρωμάτων. Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψηφιακό κλειδί Smart Digital Key+ με τεχνολογία NFC (λειτουργεί ακόμη και με αποφορτισμένο smartphone), ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής συμβάντων (Drive Recorder), καθώς και υπηρεσία απομακρυσμένης ακινητοποίησης και εντοπισμού σε περίπτωση κλοπής.

Αναβαθμισμένη ασφάλεια και εμπορική διάθεση

Η ομπρέλα ενεργητικής ασφάλειας Lexus Safety System+ περιλαμβάνει αναβαθμισμένους αισθητήρες με διευρυμένο πεδίο ανίχνευσης (+115% σε οριζόντια γωνία και +170% σε απόσταση). Το σύστημα Dynamic Radar Cruise Control ενσωματώνει τη λειτουργία «Map Connected Drive» για αυτόματη προσαρμογή ταχύτητας σε διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και στροφές, ενώ τα συστήματα διατήρησης λωρίδας παραμένουν πλέον ενεργά ακόμη και κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης.

Το νέο Lexus NX θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού (Dynamic, Luxury, Rapture και F SPORT). Το βιβλίο παραγγελιών για την ελληνική αγορά ανοίγει εντός του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων στους πελάτες είναι προγραμματισμένες για τις αρχές του 2027.