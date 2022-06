Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο CEO του Volkswagen Group εγκαινίασαν τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Αστυπάλαια, Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί». ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: Πάνος Σεϊτανίδης

Την πρόοδο του προγράμματος για την μετατροπή της Αστυπάλαιας σε «έξυπνο και βιώσιμο νησί», όπου όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται με ηλεκτρικά (από το 2025 και με αυτόνομα) οχήματα, παρακολούθησαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group, Χέρμπερτ Ντις.

Στην εκδήλωση που παρακολούθησε ο απεσταλμένος του Gazzetta, Πάνος Σεϊτανίδης, έγινε η παράδοση του πρώτου ηλεκτρικού ασθενοφόρου στο νησί, του Volkswagen e-Crafter, αλλά και η παρουσίαση του ηλεκτρικού βαν ID. Buzz που θα αναλάβει σύντομα δρομολόγια για τις αστικές συγκοινωνίες.

Το πρόγραμμα «Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί» περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες.

Σταδιακή αντικατάσταση του υπάρχοντα στόλου οχημάτων - με κινητήρα εσωτερικής καύσης - στην Αστυπάλαια, με ηλεκτρικά οχήματα.

Τι έχει γίνει:

E-astypalea: Πρόγραμμα επιδοτήσεων (μέσω ηλεκτρικής πλατφόρμας) για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, που απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Αστυπάλαιας.

Επιδότηση 40% για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Επιπλέον επιδότηση για την απόσυρση παλαιών οχημάτων και την αγορά φορτιστών ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικές χαμηλές τιμές από τον Όμιλο Volkswagen, ειδικά για την Αστυπάλαια.

Παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων:

Αγορά 8 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 4 scooter από τους κατοίκους του νησιού.

Αντικατάσταση 7 οχημάτων δημόσιας χρήσης με ηλεκτρικά, σε Δήμο, Αστυνομία, Λιμενικό και Πολιτική Αεροπορία, χορηγία του Ομίλου Volkswagen.

Στις 2 Ιουνίου 2022 έγινε η παράδοση του νέου ηλεκτρικού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας της Αστυπάλαιας, χορηγία του Ομίλου Volkswagen.

Τι απομένει να γίνει: Ολοκλήρωση της αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων των κατοίκων του νησιού με ηλεκτρικά, με στόχο τον πλήρη εξηλεκτρισμό του στόλου μέχρι το 2025.

Δημιουργία νέας υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών (AstyBUS), με ηλεκτρικά βαν, κατά παραγγελία. Ο φορέας υλοποίησης είναι αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σε δεύτερη φάση θα γίνει κοινοπραξία με το Δήμο Αστυπάλαιας.

Επιπρόσθετα, δημιουργία ενός δικτύου ηλεκτρικών οχημάτων ευέλικτου διαμοιρασμού, δηλαδή car sharing (AstyGO), όπου οι κρατήσεις θα γίνονται με το λεπτό. Θα λειτουργεί μέσω συνεργασίας της Kosmocar και των τοπικών επιχειρηματιών.

Τι έχει γίνει:

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, από το Υπουργείο Μεταφορών, για τη δημιουργία φορέα για την υπηρεσία "επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία".

Στελέχωση της νέας υπηρεσίας συγκοινωνίας με προσωπικό υπαλλήλων και οδηγών και κατάλληλη εκπαίδευσή τους, υπογραφή συμβάσεων leasing & software με τον Όμιλο Volkswagen και έναρξη της πιλοτικής φάσης του έργου.

Εξασφάλιση χορηγίας από την Alpha Bank και τη Sky Express, για την κάλυψη του οικονομικού ελλείμματος των πρώτων ετών.

Τι είδαμε στις 2 Ιουνίου:

ASTYBUS: Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της νέας υπηρεσίας συγκοινωνίας, κατά παραγγελία, με ηλεκτρικά μίνι-βαν που θα κυκλοφορούν στο νησί σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

ASTYGO: Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του νέου δικτύου οχημάτων ευέλικτου διαμοιρασμού (car sharing). Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα (συνολικά 18 οχήματα) θα είναι διαθέσιμα σε διάφορους σταθμούς διάσπαρτους σε όλο το νησί και οι χρήστες θα μπορούν να τα νοικιάζουν με το λεπτό. Η υπηρεσία θα λειτουργεί σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες του νησιού, για όλη τη διάρκεια του έτους.

*Η κράτηση στις δύο υπηρεσίες θα είναι απλή και γρήγορη μέσω της κοινής εφαρμογής (app) “ AstyMOVE“ .

The first order of the ASTYBUS via App: @kmitsotakis & @Herbert_Diess. We are starting our ridesharing service on #Astypalea, a model island for fossil-free, climate-neutral mobility. pic.twitter.com/yXQuk1iXDa