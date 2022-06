LIVE TV: Πρεμιέρα στην Αστυπάλαια για το ηλεκτρικό βαν VW ID. Buzz

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του CEO του Volkswagen Group, Χέρμπερτ Ντις, αρχίζει η δεύτερη φάση του προγράμματος «Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί». ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: Πάνος Σεϊτανίδης

Ένα χρόνο ακριβώς μετά την παρουσίαση του προγράμματος «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί», ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group επισκέπτονται και πάλι την «Πεταλούδα του Αιγαίου».

Οι κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Χέρμπερτ Ντις παρευρίσκονται στην παρουσίαση τόσο του πρώτου ηλεκτρικού ασθενοφόρου στην Αστυπάλαια (του e-Crafter), όσο και του ID. Buzz. Το ηλεκτρικό βαν της Volkswagen θα αναλάβει να πραγματοποιεί δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού.

Welcome beautiful #Astypalea! Our CEO @Herbert_Diess is showing the Greek Prime Minister @kmitsotakis our #VWIDBUZZ: pic.twitter.com/dVLi9Bb8lj