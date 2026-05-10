Με τη ΔΕΗ blue ακολουθήσαμε το ΔΕΗ Tour of Hellas από την Αταλάντη στην Πάρνηθα

Φορτίζοντας με ΔΕΗ blue ακολουθήσαμε οδικώς το τέταρτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, το οποίο ξεκίνησε από την Αταλάντη και ολοκληρώθηκε στην Πάρνηθα.

Το τέταρτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποδείχθηκε καθοριστικό για τη γενική κατάταξη του αγώνα. Ο Ιταλός Λορέντσο Μασιαρέλι πήρε τη νίκη στην κορυφή της Πάρνηθας, όμως ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν ο νεαρός Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ, ο οποίος «φόρεσε» τη φανέλα του πρωτοπόρου έπειτα από μία ημέρα υψηλού ρυθμού, συνεχών επιθέσεων και έντονων ανατροπών.

Εμείς ακολουθήσαμε από κοντά ακόμη μία απαιτητική ημέρα του αγώνα οδηγώντας το plug-in hybrid BYD Seal U-DMi, συνεχίζοντας το οδικό ταξίδι μας μαζί με το ΔΕΗ Tour of Hellas και έχοντας για ακόμη μία ημέρα σύμμαχο τη ΔΕΗ blue. Η διαδρομή από την Αταλάντη μέχρι την Πάρνηθα είχε συνεχείς αλλαγές εικόνων και ρυθμού, συνδυάζοντας παραθαλάσσιες διαδρομές, ανοιχτές ευθείες, ορεινά περάσματα και την ένταση της εισόδου στην Αττική.

Η ημέρα ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία της Αταλάντης, όπου από νωρίς είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος για να δει από κοντά τους ποδηλάτες πριν από την εκκίνηση. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα του αγώνα, η ατμόσφαιρα παρέμεινε ιδιαίτερα ζωντανή, με φίλους της ποδηλασίας και κατοίκους της περιοχής να δίνουν παλμό λίγο πριν το πελοτόν ξεκινήσει τη διαδρομή των 180,9 χιλιομέτρων.

Λίγο μετά την εκκίνηση, ακολουθήσαμε το αγωνιστικό κομβόι μέσα από τις πρώτες γρήγορες διαδρομές της Φθιώτιδας. Το σκηνικό άλλαζε συνεχώς όσο κατευθυνόμασταν προς τη Βοιωτία, με τις μεγάλες ευθείες να διαδέχονται πιο κλειστά κομμάτια της διαδρομής. Αργότερα προσπεράσαμε το πελοτόν ώστε να φτάσουμε εγκαίρως στην Αττική, μιας και πριν τον τερματισμό της Πάρνηθας είχαμε προγραμματίσει φόρτιση του αυτοκινήτου μας.

Η μετάβαση προς την Αθήνα ήταν από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του φετινού roadtrip. Από τις πιο ανοιχτές εικόνες της Στερεάς Ελλάδας, η διαδρομή άρχισε να αποκτά εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα όσο πλησιάζαμε προς την Πάρνηθα. Οι δρόμοι άλλαζαν μορφή, το υψόμετρο ανέβαινε συνεχώς και η είσοδος στο βουνό δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό λίγο πριν το φινάλε του πιο καθοριστικού ετάπ της διοργάνωσης.

Pit-stop φόρτισης πριν από την Αθήνα με ΔΕΗ blue

Με το πρόγραμμα μας για μία ακόμη ημέρα να περιλαμβάνει πάνω από 200 χιλιόμετρα οδήγησης, σκεφτήκαμε από νωρίς το απαραίτητο "pit-stop" φόρτισης από την Αταλάντη, πριν ξεκινήσουμε προς την Αττική.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία PPC blueTrips οργανώσαμε το ταξίδι μας και μέσα από την εφαρμογή PPC blue, πραγματοποιήσαμε κράτηση σε ταχυφορτιστή της ΔΕΗ blue στον δρόμο προς την Αθήνα, ώστε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας με γεμάτη μπαταρία.

Η δυνατότητα προγραμματισμού της φόρτισης αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη σε μία τόσο απαιτητική ημέρα μετακινήσεων. Μέσα από την εφαρμογή PPC blue μπορέσαμε εύκολα να εντοπίσουμε διαθέσιμο φορτιστή και μετά από μια σύντομη στάση να συνεχίσουμε άμεσα προς τον τερματισμό. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να μετακινηθούμε αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο μέρος του ταξιδιού, την τελευταία ημέρα του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η ΔΕΗ blue διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε πάνω από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά. Παράλληλα, διαθέτει περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης DC και HPDC, αλλά και 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, διευκολύνοντας σημαντικά μεγάλα ταξίδια όπως αυτό του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η εφαρμογή PPC blue είναι διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android και προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού φορτιστών, κράτησης ταχυφορτιστή και συνολικού προγραμματισμού διαδρομών μέσα από την υπηρεσία PPC blueTrips, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο σε απαιτητικά καθημερινά ταξίδια όπως αυτό που ακολουθούμε αυτές τις ημέρες.

Ένα εντυπωσιακό φινάλε στην Πάρνηθα

Το αγωνιστικό φινάλε στην Πάρνηθα αποδείχθηκε αντάξιο του χαρακτηρισμού του ετάπ ως του πιο καθοριστικού της διοργάνωσης. Η τελική ανάβαση «διέλυσε» τα γκρουπ των πρωτοπόρων, ενώ κάποιες πτώσεις νωρίτερα, στις Αχαρνές, έδωσαν τη δυνατότητα στον Λορέντσο Μασιαρέλι να ξεχωρίσει στα τελευταία χιλιόμετρα και να φτάσει μόνος πρώτος στον τερματισμό.

Την ίδια στιγμή, η μάχη για τη γενική κατάταξη κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, με τον Βάτσλαβ Γέζεκ να εκμεταλλεύεται το αποτέλεσμα και να παίρνει την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη. Όλα αυτά με ένα μόλις ετάπ να απομένει για το τέλος του αγώνα, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Πειραιά και θα καταλήξει στο κέντρο της Αθήνας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Έλληνα Μιλτιάδη Γιαννούτσου, ο οποίος συμμετείχε στο breakaway της ημέρας και κατάφερε να ξεχωρίσει σε δρόμους όπου προπονείται καθημερινά.

Μία ήρεμη βάση πριν το μεγάλο φινάλε

Το βράδυ πριν από το τέταρτο ετάπ μείναμε στο ξενοδοχείο Πανόραμα στη Σκάλα Αταλάντης, σε μία ιδιαίτερα ήρεμη τοποθεσία πολύ κοντά στη θάλασσα και με εξαιρετική θέα προς την περιοχή της Αταλάντης. Η ηρεμία του σημείου και η εύκολη πρόσβαση προς την εκκίνηση του ετάπ δημιούργησαν την ιδανική βάση πριν από μία ακόμη απαιτητική ημέρα εκατοντάδων χιλιομέτρων ακολουθώντας το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ανθρώπους του καταλύματος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση κατά τη διαμονή μας στην Αταλάντη.

Μετά τον τερματισμό στην Πάρνηθα, κατευθυνθήκαμε προς τη βάση μας στην Αθήνα για το μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης. Το πέμπτο και τελευταίο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα ξεκινήσει από τον Πειραιά και θα ολοκληρωθεί μπροστά από το Σύνταγμα, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη μοναδικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά θα είμαστε και πάλι εκεί, με τη βοήθεια πάντα της ΔΕΗ blue.