Φορτίζοντας με ΔΕΗ blue ακολουθήσαμε το τρίτο άκρως απαιτητικό ετάπ του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, το οποίο ξεκίνησε στο Βόλο και ολοκληρώθηκε στη Λαμία.

Το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιβεβαίωσε απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως το «βασιλικό ετάπ» της φετινής διοργάνωσης. Βροχή, συνεχείς αναβάσεις, απαιτητικές διαδρομές και έντονες εναλλαγές ρυθμού συνέθεσαν μία από τις πιο εντυπωσιακές ημέρες του φετινού αγώνα, με τον Ολλανδό Γέλε Γιόχανινκ της Unibet Rose Rockets να παίρνει τη νίκη στη Λαμία και παράλληλα να ντύνεται με τη φανέλα του πρωτοπόρου της γενικής κατάταξης.

Εμείς ακολουθήσαμε από κοντά το μεγαλύτερο και δυσκολότερο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas οδηγώντας το plug-in hybrid BYD Seal U-DMi, συνεχίζοντας το δικό μας οδικό ταξίδι μαζί με τον αγώνα, έχοντας σύμμαχο στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και εξοικονόμηση καυσίμου τη ΔΕΗ blue. Από τον βροχερό Βόλο και τις αναβάσεις του Πηλίου μέχρι τη Λαμία, η ημέρα περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιόμετρα, εντυπωσιακά τοπία και συνεχείς μετακινήσεις μέσα στην καρδιά της κεντρικής Ελλάδας.

Από τον βροχερό Βόλο στις απαιτητικές διαδρομές του Πηλίου

Η ημέρα ξεκίνησε νωρίς στον Βόλο, με το λιμάνι να γεμίζει κόσμο παρά τη βροχή που έπεφτε από το πρωί. Οι ποδηλάτες φόρεσαν αδιάβροχα λίγο πριν από την εκκίνηση, ενώ οι φίλοι της ποδηλασίας παρέμεναν δίπλα στις ομάδες και εμψύχωναν το πελοτόν πριν ξεκινήσει η απαιτητική διαδρομή των 207,3 χιλιομέτρων προς τη Λαμία. Με το ταξίδι μας να είναι για μία ακόμη ημέρα μεγάλο, βασιστήκαμε αρχικά στην μπαταρία του plug-in hybrid αυτοκινήτου μας, το οποίο είχαμε φορτίσει την προηγούμενη ημέρα σε σταθμό φόρτισης της ΔΕΗ blue.

Το αγωνιστικό κομβόι περίμεναν οι απαιτητικές διαδρομές του Πηλίου, εκεί όπου το σκηνικό άλλαζε συνεχώς. Η βροχή και η χαμηλή νέφωση δημιουργούσαν μοναδικές εικόνες ανάμεσα στα πυκνά δάση και τις ορεινές διαδρομές, ενώ όσο περνούσε η ώρα ο καιρός άρχισε σταδιακά να ανοίγει. Οι συνεχείς στροφές, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές και η εναλλαγή ανάμεσα σε βουνό και ανοιχτές ευθείες δημιουργούσαν μία διαδρομή, που σε έκανε να απολαμβάνεις κάθε χιλιόμετρο.

Pit-stop φόρτισης στη Λαμία με ΔΕΗ blue

Πριν τον τερματισμό στη Λαμία ακολούθησε το απαραίτητο «pit-stop» για φόρτιση. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία PPC blueTrips μέσα από την εφαρμογή PPC blue, οργανώσαμε εύκολα την επόμενη στάση του ταξιδιού μας, εντοπίσαμε τον πλησιέστερο διαθέσιμο ταχυφορτιστή και πραγματοποιήσαμε κράτηση για τη φόρτιση του BYD Seal U-DMi ώστε να μην επηρεαστεί το απαιτητικό μας πρόγραμμα.

Η ΔΕΗ blue διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε πάνω από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά. Παράλληλα, διαθέτει περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης DC και HPDC, αλλά και 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, διευκολύνοντας σημαντικά μεγάλα ταξίδια όπως αυτό του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Μέσα από την εφαρμογή PPC blue, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android, καταφέραμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά να οργανώσουμε τη διαδρομή και τη φόρτιση της επόμενης ημέρας, με ιδιαίτερη ευκολία.

Μία ιδανική στάση δίπλα στη θάλασσα του Βόλου

Το βράδυ πριν από το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μείναμε στο Park Hotel Volos, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο δίπλα στην παραλία της πόλης και πολύ κοντά στο κέντρο του Βόλου.

Η θέα προς τον Παγασητικό, η άμεση πρόσβαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης όπως επίσης και στο σημείο εκκίνησης του τρίτου ετάπ συμπλήρωσαν το παζλ μιας εξαιρετικής τοποθεσίας έπειτα μία ακόμη απαιτητική ημέρα εκατοντάδων χιλιομέτρων ακολουθώντας το ΔΕΗ Tour of Hellas.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το προσωπικό του ξενοδοχείου για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση κατά τη διαμονή μας στον Βόλο, λίγο πριν ξεκινήσει το απαιτητικό «βασιλικό ετάπ» της φετινής διοργάνωσης.

Επόμενη στάση: Αταλάντη

Με τη φόρτιση ολοκληρωμένη, κατευθυνθήκαμε προς τον τερματισμό στο Κέντρο Εκθέσεων και Εμπορίου της Λαμίας για να δούμε από κοντά το μεγάλο φινάλε. Αφού ολοκληρώθηκε το τρίτο ετάπ, συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς την Αταλάντη, εκεί όπου θα δοθεί η εκκίνηση της τέταρτης ημέρας του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τελικό προορισμό την Πάρνηθα.

Το φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εικόνες και διαδρομές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και εμείς συνεχίζουμε να το ακολουθούμε καθημερινά, ανακαλύπτοντας νέους προορισμούς και ταξιδεύοντας έχοντας μαζί μας τη ΔΕΗ blue σε κάθε επόμενο σταθμό της διοργάνωσης.