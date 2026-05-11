Με τη ΔΕΗ blue ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026»

Φορτίζοντας με ΔΕΗ blue ακολουθήσαμε και το τελευταίο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που ξεκίνησε από τον Πειραιά και ολοκληρώθηκε μπροστά από την Πλατεία Συντάγματος.

Το φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ήταν αντάξιο της έντασης και των εικόνων που προσέφερε ο αγώνας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τον τερματισμό του τελευταίου ετάπ, με τον Δανό Μαντς Άντερσεν να παίρνει τη νίκη στο σπριντ μπροστά από το Σύνταγμα και τον Βάτσλαβ Γέζεκ από την Τσεχία να κατακτά τη γενική κατάταξη του φετινού αγώνα.

Η τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τη βάση μας στην Αθήνα, με προορισμό το Πασαλιμάνι και τη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν οι ομάδες για την εκκίνηση του πέμπτου και τελευταίου ετάπ. Η εικόνα δίπλα στη θάλασσα, με τα συνοδευτικά οχήματα, τους ποδηλάτες και τον κόσμο που είχε βρεθεί από νωρίς στο σημείο, δημιούργησε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα πριν από το μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης.

Για μία ακόμη ημέρα ακολουθήσαμε το ΔΕΗ Tour of Hellas οδηγώντας το plug-in hybrid BYD Seal U-DMi, κινούμενοι αμιγώς ηλεκτρικά στη διαδρομή μας μέσα στην Αττική. Αυτό το πράξαμε χάρη στη φόρτιση που είχαμε πραγματοποιήσει την προηγούμενη ημέρα σε ταχυφορτιστή της ΔΕΗ blue.

Η ΔΕΗ blue σύμμαχος σε όλο το ταξίδι

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, η ΔΕΗ blue ήταν ουσιαστικά μέρος του ταξιδιού μας σε κάθε μετακίνηση, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι την Αττική και το κέντρο της Αθήνας.

Μέσα από την εφαρμογή PPC blue οργανώναμε καθημερινά τις μετακινήσεις και τις στάσεις φόρτισης, εντοπίζοντας εύκολα διαθέσιμους φορτιστές και πραγματοποιώντας κράτηση ταχυφορτιστή όπου το χρειαζόμασταν, ώστε να συνεχίζουμε το ταξίδι μας χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, η υπηρεσία PPC blueTrips μας βοήθησε να σχεδιάζουμε καλύτερα κάθε επόμενο προορισμό του ταξιδιού, βρίσκοντας χρήσιμες πληροφορίες και οργανώνοντας πιο εύκολα τις μεγάλες αποστάσεις που καλύπταμε καθημερινά.

Σε μία διοργάνωση όπως το ΔΕΗ Tour of Hellas, όπου διανύεις εκατοντάδες χιλιόμετρα κάθε ημέρα και αλλάζεις συνεχώς πόλη και διαδρομή, η σωστή οργάνωση της φόρτισης γίνεται σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας. Το γεγονός ότι το δημόσια προσβάσιμο δίκτυο της ΔΕΗ blue διαθέτει σήμερα περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε πάνω από 800 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα μάς έδωσε τη δυνατότητα να κινούμαστε με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά σε κάθε επόμενο σταθμό του ταξιδιού. Για το λόγο αυτό δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή ανησυχίας σχετικά με το μέρος που θα φορτίζαμε το όχημά μας.

Ιδιαίτερα χρήσιμες για κάθε ταξιδιώτη είναι οι περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης DC και HPDC, αλλά και τα 39 ΔΕΗ blue Hubs που βρίσκονται σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, διευκολύνοντας σημαντικά μεγάλα ταξίδια όπως αυτό του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η εφαρμογή PPC blue είναι διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android και επιτρέπει στους οδηγούς να οργανώνουν εύκολα τη φόρτιση και τις μετακινήσεις τους μέσα από το κινητό τους, κάτι που στην περίπτωσή μας αποδείχθηκε ιδιαίτερα πρακτικό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Εντυπωσιακό φινάλε στο Σύνταγμα

Λόγω των κλειστών δρόμων στο κέντρο της Αθήνας, κινηθήκαμε περιφερειακά της διαδρομής ώστε να προσεγγίσουμε εγκαίρως το σημείο του τερματισμού και να παρκάρουμε κοντά στο Σύνταγμα πριν ξεκινήσει το τελικό σιρκουί των ποδηλατών.

Όσο πλησιάζαμε προς το κέντρο της πόλης, η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο έντονη. Χιλιάδες φίλοι της ποδηλασίας είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές εικόνες ολόκληρης της διοργάνωσης.

Το τελευταίο ετάπ εξελίχθηκε σε μάχη ταχύτητας μέχρι τα τελευταία μέτρα. Μετά από 146,5 χιλιόμετρα από τον Πειραιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας, μέσω ενός μεγάλου κύκλου της Αττικής, όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ μπροστά από τη Βουλή, με τον Δανό Μαντς Άντερσεν της Swatt Club να επιτίθεται περίπου 400 μέτρα πριν τον τερματισμό και να κρατά την πρώτη θέση μέχρι τη γραμμή.

Πίσω του τερμάτισαν ο Ντούσαν Ράγιοβιτς και ο Έλληνας πρωταθλητής Νικηφόρος Αρβανίτου, ο οποίος ολοκλήρωσε εξαιρετικά το φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas με ακόμη μία παρουσία στο βάθρο ετάπ.

Την ίδια στιγμή, ο 21χρονος Βάτσλαβ Γέζεκ κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του στο πρώτο γκρουπ και να αναδειχθεί νικητής της γενικής κατάταξης του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αλλά και κορυφαίος νέος αναβάτης του αγώνα.

Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και εμπειρίες

Μετά τον τερματισμό παραμείναμε στο Σύνταγμα, εκεί όπου οι δραστηριότητες, ο κόσμος και η ατμόσφαιρα γύρω από το φινάλε του αγώνα ολοκλήρωσαν ιδανικά μία ξεχωριστή εμπειρία.

Από τα Ιωάννινα και το Αγρίνιο, μέχρι το Καρπενήσι, τον Βόλο, την Πάρνηθα και τελικά το κέντρο της Αθήνας, το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μάς έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μοναδικές διαδρομές της Ελλάδας και να ζήσουμε από κοντά μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Και σε όλο αυτό το ταξίδι, η ΔΕΗ blue ήταν έναν σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος φόρτισης, σε κάθε επόμενο προορισμό.