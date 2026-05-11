Η «ηλεκτρική» θωράκιση της Ευρώπης έχει κοστίσει μέχρι τώρα 200 δισ. ευρώ

Η στρατηγική επένδυση-μαμούθ για την απεξάρτηση από την Κίνα, η ανάπτυξη των υποδομών και η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η Ευρώπη έχει δαπανήσει το κολοσσιαίο ποσό των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του οικοσυστήματος των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του οργανισμού New Automotive. Η επένδυση αυτή, που αφορά τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου -δηλαδή στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν- καθώς και στην Ελβετία, στοχεύει στην πλήρη αναδιάρθρωση της αυτοκινητοβιομηχανίας και τη δημιουργία μιας ισχυρής εγχώριας αλυσίδας αξίας.

Το επίκεντρο αυτής της οικονομικής προσπάθειας βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών, όπου έχουν ήδη δαπανηθεί 109 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή αποτελεί την απάντηση της γηραιάς ηπείρου στο κινεζικό μονοπώλιο, καθώς η Κίνα κατασκεύασε πάνω από το 80% των μπαταριών παγκοσμίως το 2025. Σήμερα, η Ευρώπη παράγει ήδη μπαταρίες για ένα στα τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται εντός της ηπείρου, με την προοπτική η παραγωγική ικανότητα να καλύψει πλήρως τη μελλοντική ζήτηση.

Η μεταμόρφωση των εργοστασίων και οι υποδομές

Περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, με κύριο άξονα τη μετατροπή των παραδοσιακών εργοστασίων σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής EV, αλλά και τη δημιουργία νέων, αποκλειστικών εγκαταστάσεων. Η στροφή αυτή δεν αφορά μόνο τη γραμμή παραγωγής, αλλά και τη συνολική τεχνολογική αναβάθμιση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της στη νέα εποχή.

Παράλληλα, ο τομέας των υποδομών φόρτισης έχει απορροφήσει επενδύσεις που κυμαίνονται μεταξύ 23 και 46 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη περισσότερων από 1 εκατομμύριο δημόσιων σημείων φόρτισης σε ολόκληρη την ήπειρο. Επιπλέον, πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί ειδικά στην κατασκευή του εξοπλισμού αυτών των υποδομών, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή φορτιστών.

Θέσεις εργασίας και γεωγραφική κατανομή

Αυτό το επενδυτικό κύμα υποστηρίζει ήδη περισσότερες από 150.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά 300.000 επιπλέον θέσεις αν υλοποιηθούν πλήρως όλα τα ανακοινωθέντα έργα. Η ανάπτυξη αυτή, ωστόσο, παρουσιάζει ανισότητες σε εθνικό επίπεδο, με τη Γερμανία να κατέχει τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνοντας σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών επενδύσεων της περιοχής.

Η Γερμανία λειτουργεί ως «άγκυρα» για την ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας, συνδυάζοντας την εγχώρια παραγωγή με τη συνεργασία μεγάλων διεθνών κατασκευαστών μπαταριών. Εκτός από τη Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία αναδεικνύονται σε σημαντικούς ωφελούμενους αυτών των κεφαλαίων, ενισχύοντας τη θέση τους στον νέο χάρτη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πολιτικές προκλήσεις και το παράδοξο του 2035

Παρά το ύψος των επενδύσεων, το πολιτικό σκηνικό παραμένει περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα παρουσίασε σχέδιο για πιθανή χαλάρωση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, μετά από έντονες πιέσεις της βιομηχανίας. Πρόκειται για μια σημαντική αναδίπλωση από τις «πράσινες πολιτικές», η οποία αντανακλά τις εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η Ένωση.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν εκφράσει επίσημα την αντίθεσή τους στο πλαίσιο του 2035, την ίδια στιγμή που περισσότερες από τις μισές καταγεγραμμένες επενδύσεις συγκεντρώνονται σε αυτές ακριβώς τις περιοχές. Η ισορροπία μεταξύ της οικονομικής δέσμευσης στην ηλεκτροκίνηση και της πολιτικής προστασίας των παραδοσιακών τεχνολογιών παραμένει η κρίσιμη πρόκληση για το μέλλον.