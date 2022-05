Οι ομοιότητες του μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας με αυτό της αυστριακής προκάλεσαν την παρέμβαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Στο Grand Prix Ισπανίας, τον έκτο αγώνα της Formula 1 φέτος, οι περισσότερες ομάδες παρουσίασαν μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων. Άλλες είχαν περισσότερα κομμάτια από άλλες, όμως μία ήταν αυτή που ξεχώρισε: η Aston Martin AMR22 εμφανίστηκε με πολύ διαφορετικά sidepod σε σχέση με αυτά που ξεκίνησε τη σεζόν.

Η αναβάθμιση αυτή είναι πολύ μεγάλη, καθώς σε συνδυασμό με το νέο πάτωμα αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την αεροδυναμική απόδοση του μονοθεσίου. Ωστόσο μεγάλο θέμα συζήτησης στα paddock ήταν η ομοιότητα που έχουν με τα sidepod της Red Bull RB18.

Tifosi, what’re your thoughts on this?



Aston Martin have brought a B-spec of their AMR22, which looks resoundingly similar to the RB18 🤔 pic.twitter.com/Cus52Sxp3d