O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ισπανίας της F1, για λογαριασμό της Scuderia Ferrari.

Το "δύο στα δύο" την Παρασκευή στην πίστα της Βαρκελώνης έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων στο FP2. Ο Μονεγάσκος σημείωσε με τη μαλακή γόμα χρόνο 1:19,670 και κατέλαβε και πάλι την 1η θέση σε ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας. Πίσω του όμως είδε τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG να τον ακολουθούν, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι μόλις ένα δέκατο πιο αργός.

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να χάνει χρόνο στο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Θετική ήταν η παρουσία των Alpine, Aston Martin και Haas, έχοντας παρουσία στη δεκάδα.

Η μόνη διακοπή στη διαδικασία ήρθε όταν ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo σταμάτησε στην έξοδο της στροφής 1 με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, έκανε την εμφάνισή του το Virtual Safety Car.

A sell-out crowd here in Barcelona 🙌



We're all set for FP2 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Sk2xeqRROI