Η γερμανική ομάδα θέλησε να προετοιμαστεί για τον επόμενο αγώνα της F1, δοκιμάζοντας τις αναβαθμίσεις της στην πίστα.

Το Grand Prix Ισπανίας είναι παραδοσιακά ένας αγώνας όπου οι ομάδες φέρνουν πολύ μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων για τα μονοθέσιά τους. Ο λόγος είναι πως μπορούν να συγκρίνουν άμεσα δεδομένα με τις χειμερινές δοκιμές όπου πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Μία ομάδα που χρειάζεται άμεσα βελτίωση είναι η Mercedes-AMG Petronas. H γερμανική ομάδα αγωνίστηκε με μία νέα εμπρός και πίσω αεροτομή στον προηγούμενο αγώνα στο Μαϊάμι. Για το Grand Prix Ισπανίας ετοιμάζει ακόμα μία σημαντική αναβάθμιση στην προσπάθειά της να ξεκλειδώσει την πλήρη δυναμική του μονοθεσίου της.

Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε εντός της εβδομάδας το δεύτερο filming day της για φέτος. Αυτό πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Πολ Ρικάρ της Γαλλίας υπό άκρα μυστικότητα. Με βάση τους κανονισμούς, οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους μόλις 100 χιλιόμετρα στις ημέρες κινηματογράφησης και τα ελαστικά που χρησιμοποιούν διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιούν στα Grand Prix. Εκεί η Mercedes με οδηγό τον Τζορτζ Ράσελ δοκίμασε ένα νέο πάτωμα στο μονοθέσιό της, μαζί με τις υπόλοιπες αναβαθμίσεις που θα φέρει στη Βαρκελώνη. Ωστόσο επέλεξε μέσω των social media της να μας χαρίσει μία φωτογραφία από το filming day.

Filming Day = ✅ Straight on the ✈️ to Barcelona. 💪 pic.twitter.com/30tVz2MvVt