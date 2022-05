H γερμανική ομάδα της F1 θα αναλύσει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται ώστε να αποφασίσει αν θα αλλάξει δραστικά το μονοθέσιό της.

Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς για το 2022 είχαν ως αποτέλεσμα να δούμε φέτος μία νέα γενιά μονοθεσίων. Οι περισσότερες ομάδες επέλεξαν έναν συμβατικό σχεδιασμό, με την κάθε μία να δημιουργεί τη δική της έκδοση. Η ομάδα που επέλεξε την πιο ριζοσπαστική προσέγγιση είναι η Mercedes-AMG Petronas. H γερμανική ομάδα εμφανίστηκε στις χειμερινές δοκιμές με δύο διαφορετικά sidepods, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Όμως ο σχεδιασμός της δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, με την W13 να είναι μετά βίας το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο, Μάλιστα μετά από πέντε αγώνες μετρά μόλις δύο βάθρα, από ένα για Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Η γερμανική ομάδα δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί βρίσκεται τόσο πίσω σε απόδοση, με τις αναβαθμίσεις που φέρνει να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. Μετά το Grand Prix Μαϊάμι, ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, μιλώντας στο The Race δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα αλλαγή σχεδιασμού στην W13.

«Δεν αποκλείω τίποτα. Πιστεύουμε πως ο υπάρχων σχεδιασμός είναι ο σωστός. Στον επόμενο αγώνα στη Βαρκελώνη θα συγκρίνουμε τα όσα είδαμε τον Φεβρουάριο στις χειμερινές δοκιμές όπου είχαμε τον παλιό σχεδιασμό και θα συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα. Μισώ το να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή πως πρέπει να μαζέψουμε δεδομένα και πως κάνουμε πειράματα», ανέφερε ο Αυστριακός.

Σε περίπτωση που η Mercedes αποφασίσει να εγκαταλείψει το τωρινό concept, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην προηγούμενη λύση που είχε στις χειμερινές δοκιμές ή να παρατήσει εντελώς την εξέλιξη της W13 και να επικεντρωθεί πλήρως στην W14.

Όμως ο Βολφ πιστεύει πως ο σχεδιασμός που έχουν τώρα είναι ο σωστός: «Πριν κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή σε έναν άλλο σχεδιασμό, πρέπει να καταλάβουμε τι πήγε λάθος με αυτόν. Ποια είναι τα θετικά του σχεδιασμού ή τα αρνητικά. Έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε. Είναι ξεκάθαρο πως το μονοθέσιο αυτό έχει μεγάλες προοπτικές, είναι πολύ γρήγορο, αλλά δεν ξέρουμε πως θα ξεκλειδώσουμε τη δυναμική του. Είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση στο όριο και είναι δύσκολο να το κρατήσεις εντός του ιδανικού παράθυρου λειτουργίας. Η διαδικασία της ανάλυσης παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πολλές φορές τα δεδομένα δεν ανταποκρίνονται στα όσα λένε οι οδηγοί. Οι οδηγοί μας δεν έχουν στα χέρια τους ένα μονοθέσιο που είναι ωραίο στην οδήγηση. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για εμάς και αυτό το κάνει πιο δύσκολο».

