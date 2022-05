Η γερμανική ομάδα βελτίωσε την απόδοση της W13 και παρά τη μη ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στις Ferrari και Red Bull, βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι είδαμε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, τη Mercedes-AMG Petronas να πρωταγωνιστεί σε επίσημη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. O Τζορτζ Ράσελ, έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο FP2 του κι έδειξε σημάδια βελτίωσης για την ομάδα που έχει κατακτήσει τα τελευταία 8 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Όμως η συνέχεια του τριημέρου δεν ήταν η αναμενόμενη, με πτώσεις θέσεων το Σάββατο, αν και την Κυριακή, είδαμε τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να ολοκληρώνουν στις θέσεις 5 και 6 τον αγώνα.

Η γερμανική ομάδα έφερε νέα εμπρός και πίσω αεροτομή στον αγώνα του Μαϊάμι, κάτι που της έδωσε επιπλέον απόδοση. Μπορεί να μην κατάφερε να πλησιάσει τις Red Bull και Ferrari, όμως πήρε πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια. Αυτό εξηγεί και ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Μάικ Έλιοτ, στο καθιερωμένο debrief της ομάδας στο Youtube.

«Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, είναι πως έχουμε το κανονικό μονοπάτι αναβαθμίσεων και το άλλο είναι η προσπάθειά μας να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με τις αναπηδήσεις και όχι μόνο. Αυτά επηρεάζουν την απόδοσή μας. Οι αεροτομές που φέραμε σίγουρα μας έδωσαν επιπλέον απόδοση και ήταν αυτή που περιμέναμε. Κάναμε ένα βήμα μπροστά», ανέφερε ο Έλιοτ.

Ωστόσο τα πειράματα με το στήσιμο της W13 συνεχίστηκαν, με τη γερμανική ομάδα να ψάχνει ακόμα το σωστό μονοπάτι ώστε οι Χάμιλτον και Ράσελ να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Ο Έλιοτ ανέφερε σχετικά: «Κάναμε ορισμένα πειράματα ώστε να κατανοήσουμε γιατί έχουμε τις αναπηδήσεις από το porpoising. Συλλέξαμε πολλά δεδομένα, ειδικά την Παρασκευή που είχαμε πολύ καλή απόδοση. Όπως πάντα, οι μηχανικοί μας τα εξετάζουν και προσπαθούν να τα κατανοήσουν. Για να είμαι ακριβής, κάθε φορά που οι οδηγοί μας μπαίνουν στο μονοθέσιο, μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο και αυτός είναι ο στόχος μας. Όλο παιχνίδι είναι στο να κατανοήσουμε το μονοθέσιό μας πιο γρήγορα απ' ότι οι αντίπαλοί μας τα δικά τους».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 στο 2022 είναι το Grand Prix Ισπανίας στις 20-22 Μαΐου στην πίστα της Καταλονίας. Εκεί η Mercedes θα φέρει νέες αναβαθμίσεις στην W13 κι ευελπιστεί να πλησιάσει τις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing σε απόδοση. Σε περίπτωση που δεν βρει απαντήσεις, δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε πλήρη αλλαγή της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας.

