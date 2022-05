To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει αυτό το τριήμερο με τον έκτο αγώνα του 2022, που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα της Καταλονίας.

Η δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix Ισπανίας, που διεξάγεται στη Βαρκελώνη το τριήμερο 20-22 Μαΐου. Ομάδες και οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα της Καταλονίας έπειτα από τις χειμερινές δοκιμές, για έναν άκρως σημαντικό αγώνα. Τα μονοθέσια αναμένεται να υποστούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλλαγές τους στη φετινή χρονιά, καθώς τα εργοστάσια ετοιμάζουν πυρετωδώς σημαντικές αναβαθμίσεις.

Η διαδρομή έχει μήκος 4.575 μέτρα και στον αγώνα της Κυριακής θα έχουμε συνολικά 66 γύρους. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και στο 2022 θα δούμε δύο διαφορετικές ζώνες DRS. Η μία είναι στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και η άλλη είναι στην ευθεία μεταξύ των στροφών 9 και 10. Το φετινό Grand Prix δεν αποκλείεται να έχει ένα νέο νικητή, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κυριαρχήσει οι Λιούις Χάμιλτον και Mercedes.

This overtake from Sebastian Vettel, is just 😙 *chef's kiss* 😙#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/uBU1Msi6M0