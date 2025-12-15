Σαν Σήμερα: Έφυγε από τη ζωή ο Κλέι Ρεγγατσόνι (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στην ιστορία της Formula 1 έχουμε δει αρκετές φορές οδηγούς με συγγένεια να παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα. Από αδέρφια μέχρι και περιπτώσεις πατέρα και γιου. Υπήρξε μία περίπτωση όπου παραλίγο να δούμε και οδηγό τρίτης γενιάς στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό έγινε σε δοκιμές, όχι όμως επίσημα, σε Grand Prix. Σήμερα θα μάθουμε ποια ήταν αυτή η περίπτωση. Επιπλέον ένας αγαπημένος οδηγός έφυγε από τη ζωή, ενώ ένας πρώην αναβάτης του MotoGP έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, γεννήθηκε ο αναβάτης μοτοσικλετών, Σέτε Ζιμπερνάου. Ο Ισπανός πήρε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία των 500cc το 2001, οδηγώντας για τη Suzuki στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Μετά τη μετονομασία του θεσμού σε MotoGP, ο Ζιμπερνάου πήρε άλλες οκτώ νίκες με τη Honda, κατά τη διάρκεια των σεζόν του 2003 και 2004. Και στις δύο χρόνιές έχασε από τον θρύλο, Βαλεντίνο Ρόσι, στη μάχη τους για τον τίτλο.

Σαν σήμερα το 2006, ο Μάρκο Αντρέτι έκανε επίσημες δοκιμές με την Honda στην πίστα της Χερέθ, μετά από μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στο IndyCar. Έτσι, έγινε ο πρώτος οδηγός τρίτης γενιάς που οδήγησε μονοθέσιο F1, μετά τον παππού του και πρωταθλητή του 1978, Μάριο, καθώς και τον πατέρα του, Μάικλ. Οι χρόνοι του Μάρκο ήταν πιο αργοί σε σχέση με τους έτερους οδηγούς της Honda, Κρίστιαν Κλιν και Τζέιμς Ρόσιτερ. Την επόμενη χρονιά έκανε ακόμη περισσότερες δοκιμές με τη Honda και ο ρυθμός του ήταν πολύ καλύτερος. Τελικά δεν υλοποιήθηκε καμία συμφωνία για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ο Μάρκο Αντρέτι αποφάσισε να επικεντρωθεί στο IndyCar.

Σαν σήμερα, επίσης το 2006, ο Κλέι Ρεγκατσόνι σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ιταλία, σε ηλικία 67 ετών. Ο Ελβετός οδηγός έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην F1 το 1970 με τη Scuderia Ferrari, παίρνοντας μάλιστα την πρώτη του νίκη στη Μόντσα. Μετά από τρία χρόνια μεταπήδησε στην ομάδα της BRM, επιστρέφοντας στη Ferrari το 1974. Σημείωσε άλλες τρεις νίκες με τα κόκκινα μονοθέσια, διανύοντας ύστερα μια μέτρια πορεία δύο χρόνων με τις ομάδες των Ensign και Shadow. Το 1979 δέχτηκε πρόταση από τη νεοφώτιστη και πολλά υποσχόμενη Williams, δίνοντάς της την πρώτη της νίκη, στο Σίλβερστον. Ο Ρεγκατσόνι επέστρεψε στην Ensign το 1980 αλλά ενεπλάκη σε ένα φρικιαστικό ατύχημα στο Grand Prix του Λονγκ Μπιτς, αποκομίζοντας τραυματισμούς που τον άφησαν παράλυτο για το υπόλοιπο της ζωής του. Μετά το τέλος της καριέρας του υπήρξε επικεφαλής πολλών σχολών οδήγησης για ανθρώπους με αναπηρία.

