Γιατί το καλοριφέρ του αυτοκινήτου φυσάει κρύο αέρα

Τι μπορεί να φταίει και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελέγξεις πριν πας στο συνεργείο.

Ο χειμώνας δεν συγχωρεί. Και τίποτα δεν είναι πιο εκνευριστικό -ή πιο άβολο- από το να γυρνάς τον διακόπτη της θέρμανσης και να σε χτυπάει… παγωμένος αέρας. Το πρόβλημα είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζουμε και, ευτυχώς, δεν σημαίνει πάντα σοβαρή βλάβη.

Το σύστημα θέρμανσης του αυτοκινήτου δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Εκμεταλλεύεται τη θερμότητα του κινητήρα, μέσω του κυκλώματος ψύξης. Αν κάτι σε αυτή τη «αλυσίδα» δεν δουλεύει σωστά, το αποτέλεσμα είναι απλό: έρχεται κρύος αέρας στην καμπίνα.

Χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού

Η πιο συνηθισμένη αιτία. Αν το ψυκτικό υγρό είναι χαμηλά, απλώς δεν υπάρχει αρκετή θερμότητα για να φτάσει στο εσωτερικό. Το καλοριφέρ δεν έχει τι να «ζεστάνει».

Ο έλεγχος είναι εύκολος και γίνεται πάντα με κρύο κινητήρα. Αν η στάθμη είναι κάτω από το όριο, η συμπλήρωση μπορεί να λύσει άμεσα το πρόβλημα. Αν όμως χρειάζεται συχνά συμπλήρωμα, τότε υπάρχει διαρροή που πρέπει να ελεγχθεί.

Θερμοστάτης που δεν λειτουργεί σωστά

Ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα. Αν έχει κολλήσει ανοικτός, ο κινητήρας αργεί να ζεσταθεί και η θέρμανση δεν αποδίδει ποτέ. Συνήθως το καταλαβαίνεις από την ένδειξη θερμοκρασίας που μένει χαμηλά, ακόμη και μετά από αρκετή ώρα οδήγησης.

Είναι μια βλάβη που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά επηρεάζει τόσο την άνεση όσο και τη σωστή λειτουργία του κινητήρα.

Φραγμένο ή προβληματικό καλοριφέρ

Μέσα στο ταμπλό υπάρχει ένα μικρό ψυγείο, μέσα από το οποίο περνά το ζεστό ψυκτικό. Με τα χρόνια μπορεί να γεμίσει άλατα ή να εγκλωβιστεί αέρας στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, το ζεστό υγρό δεν κυκλοφορεί σωστά και ο αέρας παραμένει κρύος.

Συχνά το σύμπτωμα είναι ανομοιόμορφη θέρμανση ή ζέστη που έρχεται μόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Πρόβλημα στα χειριστήρια ή στους αεραγωγούς

Σε παλαιότερα αυτοκίνητα η ρύθμιση της θέρμανσης γίνεται μηχανικά, με καλώδια και βαλβίδες. Στα σύγχρονα, με ηλεκτρικά μοτέρ που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Αν κάποιο μοτέρ ή μηχανισμός κολλήσει, ο αέρας μπορεί να μην περνά ποτέ από το ζεστό στοιχείο, ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν σωστά.

Εδώ συνήθως απαιτείται διάγνωση, ειδικά αν η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν έχει καμία επίδραση.

Τι μπορείς να κάνεις πριν πας συνεργείο

Άφησε τον κινητήρα να φτάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Έλεγξε τη στάθμη του ψυκτικού. Δες αν η ένδειξη θερμοκρασίας συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Αν όλα δείχνουν σωστά αλλά το πρόβλημα παραμένει, τότε μάλλον ήρθε η ώρα για πιο αναλυτικό έλεγχο.

Η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θέμα άνεσης, ορατότητας και ασφάλειας. Και πολλές φορές, η λύση είναι πιο απλή απ’ όσο φοβάσαι.

