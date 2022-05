Η αυστριακή ομάδα στέλνει το δικό της μήνυμα στη Scuderia Ferrari, επιβεβαιώνοντας δεν πρόκειται να μείνει άπραγη αναφορικά με την εξέλιξη του μονοθεσίου της στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2022, μέχρι και το Grand Prix Μαϊάμι που αποτέλεσε τον πέμπτο γύρο της σεζόν, έχουμε δει διαφορά στην απόδοση των μονοθεσίων της Scuderia Ferrari και της Red Bull Racing. Η ιταλική ομάδα ξεκίνησε με το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα, όμως η αυστριακή ομάδα αντέδρασε και πλέον έχει την υπεροχή.

Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να φέρει αρκετές αναβαθμίσεις στην RB18, ενώ την ίδια ώρα η Ferrari δεν εξέλιξε την F1-75 από τις χειμερινές δοκιμές και μετά. Στο στρατόπεδο των «κόκκινων» πάντως, πιστεύουν πως κάποια στιγμή η μεγάλη τους αντίπαλος στο 2022 θα φτάσει το όριο του budget cap και δεν θα μπορεί να φέρει άλλες αναβαθμίσεις αργότερα στη χρονιά.

Στον επόμενο αγώνα της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, η Ferrari θα φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που ενδεχομένως να κάνει την F1-75 ταχύτερη της RB18. Ωστόσο ο ειδικός σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, μιλώντας στο F1-Insider, αποκάλυψε πως η ομάδα του δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

«Στην Ισπανία θα ξεκινήσουμε το τριήμερο με νέα κομμάτια στο μονοθέσιό μας. Με τις αναβαθμίσεις αυτές θα φτάσουμε στο επιθυμητό μας βάρος που είναι τα 798 κιλά. Μέχρι τώρα ήμασταν πολύ πάνω από το όριο των κανονισμών. Από πλευράς απόδοσης είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Ferrari. Η διαφορά μεταξύ μας στο μέλλον θα κριθεί από το ποιος θα αντλήσει την περισσότερη απόδοση από το μονοθέσιό του στην πίστα. Συνεχίζουμε να ανυπομονούμε για κάθε μεγάλη μάχη με τη Ferrari και είμαι σίγουρος πως η FIA θα διασφαλίσει πως οι κανόνες τηρούνται από όλους», ήταν τα λόγια του αυστριακού.

